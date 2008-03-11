به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نشست هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور و پنجمین نشست آن در دوره جدید عصر امروز در محل نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

در این نشست که به ریاست محمدحسین صفارهرندی برگزار می شود قرار است منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گزارشی درباره گرایشهای کتابخوانی و آئین نامه پرسنلی نهاد به هیئت امنا ارائه کند.

در این نشست همچنین آئین نامه اداری و استخدامی و نیز بودجه نهاد در سال 87 مورد بحث و بررسی اعضا قرار می گیرد.

همچنین قرار است شیوه نامه انتخاب و تهیه منابع برای کتابخانه های عمومی کشور بررسی و اصلاحات مورد نیاز در آن اعمال شود. آخرین برنامه های نهاد برای سال 87 از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.

محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنای نهاد) منصور واعظی (دبیرکل) علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی) رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مهدی چمران (رئیس شورای عالی استانها) محمد حسن صادقی مقدم (معاون فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) آیت الله آشتیانی (نماینده مجلس) محبوبه مباشری (رئیس دانشگاه الزهرا) و سیمین دخت وحیدی (کتابدار و شاعر) اعضای هیئت امنای نهاد را تشکیل می دهند.