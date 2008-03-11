برنامه دیدارهای هفته نخست مسایقات لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:
چهارشنبه - 22/12/86
گروه A
* الاتحاد عربستان - کوروفچی ازبکستان
* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه
گروه B
* الکویت کویت - سایپا ایران
* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق
گروه C
* السد قطر- الاهلی عربستان
* الکرامه سوریه - الوحده امارات
گروه D
* العربی عراق - الغرافه قطر
* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت
گروه E
* چانگچون یاتای چین - بین دونگ ویتنام
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا
گروه F
* کرونگ تای بانک تایلند - کاشمیا آنتلرز ژاپن
* نام دین ویتنام - بیجینگ گوان چین
گروه G
* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونام دراگونز کره جنوبی
* گامبا اوزاکا ژاپن - چونبوری تایلند
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