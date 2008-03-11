برنامه دیدارهای هفته نخست مسایقات لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:

چهارشنبه - 22/12/86

گروه A

* الاتحاد عربستان - کوروفچی ازبکستان

* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه

گروه B

* الکویت کویت - سایپا ایران

* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق

گروه C

* السد قطر- الاهلی عربستان

* الکرامه سوریه - الوحده امارات

گروه D

* العربی عراق - الغرافه قطر

* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت

گروه E

* چانگچون یاتای چین - بین دونگ ویتنام

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا

گروه F

* کرونگ تای بانک تایلند - کاشمیا آنتلرز ژاپن

* نام دین ویتنام - بیجینگ گوان چین

گروه G

* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونام دراگونز کره جنوبی

* گامبا اوزاکا ژاپن - چونبوری تایلند