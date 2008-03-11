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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

برنامه دیدارهای هفته نخست مسایقات لیگ قهرمانان آسیا

برنامه دیدارهای هفته نخست مسایقات لیگ قهرمانان آسیا

ششمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از فردا با برگزاری 14 بازی در گروه های هفتگانه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:

چهارشنبه - 22/12/86
گروه A
* الاتحاد عربستان - کوروفچی ازبکستان
* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه
گروه B
* الکویت کویت - سایپا ایران
* الوصل امارات - نیروی هوایی عراق
گروه C
* السد قطر- الاهلی عربستان
* الکرامه سوریه - الوحده امارات
گروه D
* العربی عراق - الغرافه قطر
* پاختاکور ازبکستان - القادسیه کویت
گروه E
* چانگچون یاتای چین - بین دونگ ویتنام
*  پوهانگ استیلرز کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا
گروه F
* کرونگ تای بانک تایلند - کاشمیا آنتلرز ژاپن
* نام دین ویتنام - بیجینگ گوان چین
گروه G
* ملبورن ویکتوری استرالیا - چونام دراگونز کره جنوبی
*  گامبا اوزاکا ژاپن - چونبوری تایلند

کد مطلب 652705

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