طرح مجدد تشکیل صندوق حمایت فرصتهای شغلی

بهرام بهرامسیری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تشکیل صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افزود: این صندوق در کمیسیون فرعی هیئت دولت به تصویب رسید اما در کمیسیون اجتماعی بدلیل همزمانی با مطرح شدن صندوق مهر امام رضا (ع) به تصویب نرسید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری صندوق مهر امام رضا اعتباری را برای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش در اختیار بهزیستی قرار نداد به همین دلیل قصد داریم مجددا طرح تشکیل صندوق حمایت از فرصتهای شغلی را مطرح کنیم .

معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی تاکید کرد: امیدواریم اعضای هیئت دولت این بار به تصویب این صندوق رای مثبت دهند تا مشکل اشتغال و پرداخت وام مددجویان نیازمند شغل برطرف شود.

بهرامسیری گفت: با توجه به اینکه مددجویان برای دریافت وام از بانکها با مشکلاتی مواجه هستند و نیاز به ضامن دارند بنابراین با تشکیل صندوق حمایت از فرصتهای شغلی مشکل ضمانت وام آنان نیز برطرف خواهد شد.