تشریح جزئیات اجرای قانون حذف کنکور / وزارت آموزش و پرورش وارد عمل شود

لزوم برگزاری امتحانات مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به صورت سراسری

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش بینی برای اجرایی شدن طرح حذف کنکور در سال 1390 افزود: طرح حذف کنکور در سال 90 بر مبنای جایگزینی سوابق به جای آزمونهای سراسری است. سوابق تحصیلی در قانون تعریف شده و به امتحاناتی که به صورت همزمان و سراسری در کل کشور برگزار می شود، اشاره شده است.

وی اظهار داشت: براساس این قانون، تاکنون تنها آزمون سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد در کنکور لحاظ شده است. برای اجرایی شدن این قانون، آموزش و پروش باید امتحانات مقاطع دیگر را نیز به شکل سراسری برگزار کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اگر بخواهیم سوابق را جایگزین کنکور کنیم، آموزش و پرورش باید امتحانات دوم و سوم و پیش دانشگاهی را به شکل سراسری برگزار کند در حال حاضر فقط سال سوم را داریم.

تنها بخشی از داوطلبان ورود به دانشگاه پس از حذف کنکور دارای سوابق تحصیلی هستند

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم سال 90 را مبنای حذف کنکور قرار دهیم زمان فعلی برای اجرای سراسری امتحانات دیر شده است. در صورتی که آزمون پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان امسال به صورت سراسری برگزار شود، در سال 90 تنها بخشی از داوطلبان کنکور سوابق کامل دارند. در غیر این صورت عده کثیری از داوطلبان در سال 90 فاقد سوابق تحصیلی هستند.

اجرای قانون حذف کنکور وابسته به اقدامات آموزش و پرورش است

پورعباس افزود: سازمان سنجش مشروط بر داشتن سوابق تحصیلی و در صورتی که آموزش و پرورش سوابق را ایجاد کند، آمادگی جایگزینی سوابق را دارد. به میزانی که آموزش و پرورش بتواند سوابق تحصیلی ایجاد کند، به مرور سوابق تحصیلی را جایگزین کنکور خواهیم کرد. امیدواریم تا سال 90 این اتفاق بیافتد اما پیش بینی آن مشخص نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دوره گذر به سر می بریم، گفت : اجرای این قانون نیاز به دوره گذری 3 تا 4 ساله دارد تا تمامی داوطلبان دارای سابقه تحصیلی شوند. امسال که به عنوان سومین سال آزمونهای سراسری را لحاظ می کنیم 80 درصد پوشش داوطلبان دارای این سابقه تحصیلی بودند.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: در مجموع رقابت برای رفتن به دوره های مطلوب روزانه و بخشی از دوره های شبانه است.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش آمادگی داشت امسال، ضریب سوابق تحصیلی را در کنکور بالا ببرد و در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفت.

وظایف سنجش با اجرای طرح حذف کنکور تغییری نمی کند

پورعباس درباره نقش سازمان سنجش در زمان حذف کنکور به مهر گفت : نقش سازمان سنجش در زمان حذف کنکور تغییر چندانی نخواهد کرد. در آن زمان نیز مانند اکنون ثبت نام، انتخاب رشته و .. انجام می شود. ریز نمرات دبیرستان داوطلبان از آموزش و پرورش دریافت و روی تراز برده می شود و کارنامه علمی بر مبنای ریز نمرات صادر می شود. بر اساس این کارنامه که قبلا نمره خام آن از کنکور گرفته می شد و سال 90 از سوابق تحصیلی، انتخاب رشته انجام خواهد شد.



شرایط اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390

وی همچنین در نشستی به طرح حذف کنکور در سال 1390 اشاره کرد و گفت: مصوبه مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده است ما را ملزم می کند تا از سال 1390 سوابق تحصیلی را جایگزین کنکور سراسری کنیم در حال حاضر سوابق تحصیلی از استاندارد خاص و مطلوبی برخوردار نیست و تنها آزمونی که به شکل سراسری در کشور برگزار می شود آزمون سال سوم دبیرستان است لذا آموزش و پرورش باید گامهای اساسی را در این زمینه بردارد و سوابق تحصیلی بیشتری را ایجاد کند.

پورعباس اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد در سال 1390 برای بخشی از داوطلبین سوابق تحصیلی خواهیم داشت.

عدم یکسان بودن امکانات آموزش و پرورش در کل کشور مشکل حذف کنکور

وی درباره یکی از مشکلاتی که بر سر راه طرح حذف کنکور ممکن است اتفاق بیفتد، گفت: تمامی استان های کشور از کیفیت آموزشی یکسانی برخوردار نیستند و آموزش و پرورش باید نهضت تقویت ارتقا را دراستان های کمتر برخوردار آغاز کند در غیر این صورت در طرح حذف کنکور با مشکل مواجه خواهیم شد به طوری که در سوابق تحصیلی داوطلبان از مناطق مختلف اختلاف های بسیاری مشاهده خواهد شد و این موضوع را نمی توان با سهمیه بندی مناطق و ... که در کنکورهای سراسری قابل حل هستند، برطرف کرد.

رئیس سازمان سنجش افزود: بنابراین در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای طرح حذف کنکور فراهم نشود، امکان اجرا نشدن این طرح وجود دارد.