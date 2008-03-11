30 طرح بزرگ تجاری و مسکونی در آذربایجان غربی اجرا می شود

حجت الاسلام منصور براعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: احداث این پروژه ها در مناطق محروم و در جهت رفع محرومیت زدایی در شهرهای استان از سال آینده آغاز می شود.

وی عنوان کرد: طرح جامع امامزاده غریب حسن، امام زاده سراج الدین، پاساژتجاری پردیس، پروژه شهرک امام خمینی (ره ) و مجتمع تجاری شهرک ولیعصراز جمله این طرحهاست.

براعتی همچنین اجرای طرح جامع تکیه حضرت ابوالفضل خوی، امامزاده برگشادی سلماس، مصلای مهاباد، مجتمع 500 واحد مسکونی در خوی، مجتمع 120 واحدی مهاباد و مصلای بزرگ اشنویه را از مهمترین طرحهای این اداره کل در شهرهای استان عنوان کرد.

