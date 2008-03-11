به گزارش خبرگزاری مهر، مبادله کتاب ،جشن هفت سین، کاشت نهال دوستی، همایش نوروز شناسی و ... برخی دیگر از عناوین 280 برنامهای است که در قالب این طرح در مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.
براساس این گزارش تهیه و تدوین کتابچه نوروزی در کشورهای همسایه، غبارروبی شهدای گمنام ، مسابقه کارگاهی نقاشی و خط، گریم و بهترین تنپوش حاجی فیروز، کارگاه آموزشی چهارشنبه سوری، ایستگاه احسان، طرز تهیه جوانه در منزل و ... از برنامههایی که در مناطق 1 تا 5 سازمان فرهنگی هنری و با محوریت فرهنگسراهای ملل، ابنسینا، هنر، طبیعت و کودک برگزار میشود.
همچنین، نوروزنامه، بازارچه نوروزی، تندیس اسطورهها، مسابقه مقالهنویسی آداب نوروز، طراحی زیباترین پیام نوروزی، غرفه آموزشی بازیافت، خوشنویسی دعای تحویل سال، مسابقه آشپزی، اهدای نهال، جشنواره تزیین غذا، نمایشگاه لباس ایرانی و ... از جمله برنامههایی است که در مناطق 6، 7، 8، 9 و10 با محوریت فرهنگسراهای بانو، مدرسه، خانواده و قرآن برگزار میشود.
مناطقه 11 تا 15 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مدیریت مرکز فرهنگی هنری نوجوان، فرهنگسراهای انقلاب، سالمند و خاوران، بیش از 50 عنوان برنامه را از جمله ارسال کارت تبریک نوروز به خانواده شهدا، کوله نوروزی، توزیع وسایل شادیزای بیخطر، عیدانه، مسابقه نقاشی، جشنواره غذاهای محلی، تهیه و چاپ کتابچه بهاریه، خیابان هنر پایتخت، صدای پای بهار و ... برپا میکنند.
جشنواره تخممرغهای رنگی،نمایشگاه عکس و کاریکاتور سوانح و سوختگی ایام پیش از نوروز، اردوی فرهنگی در دامان طبیعت، مسابقات شطرنج، سنگنوردی و جودو، شاهنامه خوانی، نوروزخوانی، آموزش گل وگیاه، نمایش فیلمهای علم و دانش، از نور تا خاتم، تولید راهنمای مساجد و ... در فرهنگسراهای بهمن، اقوام، خاتم و ولا و مناطق فرهنگی هنری 15 تا 20 برگزار میشود.
براین اساس، فرهنگسرای رسانه،( نشست صمیمی اصحاب رسانه و خبرنگاران؛) خانه محیط زیست، ( توزیع 12 هزار اصله نهال به شهروندان،) فرهنگسرای دانشجو،( پیشواز بهار،) فرهنگسرای سلامت،( تولید کتاب سلامتی در سفر و برگزاری کاریکاتور با موضوع سلامتی در نوروز)، فرهنگسرای تفکر، (نمایشگاه تصویرسازی کودک، همایش هفتسین و سنتهای نوروز)، فرهنگسرای کار، (تجلیل از مشاغل نوروزی و برگزاری جشنواره کار خوب در سال 86) را برگزار میکند.
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