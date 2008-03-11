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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

آلونسو به بازی با اینتر نمی رسد

آلونسو به بازی با اینتر نمی رسد

ژابی آلونسو، هافبک تیم فوتبال لیورپول، به دلیل اینکه امشب صاحب فرزند می شود نمی تواند این تیم را در دیدار مقابل اینتر همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیم فوتبال لیورپول در بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر صفر مقابل اینتر به برتری رسیده و امشب در جوزپه مه آتزا دیدار برگشت را مقابل این تیم برگزار می کند. رافائل بنیتز در نشست خبری پیش از بازی اعلام کرد از آنجا که آلونسو صاحب فرزند می شود قادر نخواهد بود در این دیدار شرکت کند.

سرمربی لیورپول گفت: من نمی توانستم در انتظار آلونسو بمانم. او می خواست در صورتی که شرایط هموار باشد تیم ما را همراهی کند اما من نیاز داشتم تا تیمم را در اختیار داشته باشم. البته ماسکرانو در شرایط خوبی قرار دارد و ما را در این سفر همراهی می کند.

این در حالی است که لیورپول امشب استیو فینان را هم به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.

کد مطلب 652711

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