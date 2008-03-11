آغاز به کار نخستین مرکز توسعه خوشه های صنعتی کشور در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی صبح امروز در مراسم آغاز به کار این مرکز که در سالن اجتماعات دانشگاه ارومیه برگزار شد فعالیت مرکز توسعه خوشه های صنعتی را فرصتی مناسب برای بالا بردن بهره وری در مراکز صنعتی استان عنوان کرد.

نادر صفرزاده افزود: این مرکز که برای نخستین بار در کشور در آذربایجان غربی راه اندازی شده است در مرحله اول در سه شاخه آب میوه و کنسانتره، عرقیات گیاهی و گیاهان دارویی و سنگ های تزئینی فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سال آتی فعالیت این مرکز در شاخه های مختلف صنعتی در استان توسعه می یابد.

استان آذربایجان غربی به دلیل پتانسیل بالای بخش کشاورزی یکی از قطب های تولید کنسانتره کشور محسوب می شود.

