"آنچه باید در مورد ایدز بدانیم" پر تیراژترین کتاب هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی این موسسه، این کتابها در شمارگان چهار میلیون و 926 هزار و 871 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3445 جلد بود. این 1459 عنوان در یک میلیون و 204 هزار و 984 صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 240 صفحه به چاپ رسید.

در هفته ای که گذشت از میان 1459 عنوان کتابی که منتشر شد 610 عنوان (42 درصد) چاپ نخست و 849 عنوان (58 درصد) چاپ مجدد، 1207 عنوان (83 درصد) تالیف و 252 عنوان (17 درصد) ترجمه بود.

در هفته گذشته بیشترین چاپ کتابها با 285 (19 درصد) عنوان در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های دین با 259 عنوان (18 درصد)، علوم عملی با 229 عنوان (16 درصد)، علوم طبیعی و ریاضیات با 161 عنوان (11 درصد)، علوم اجتماعی با 160 عنوان (11 درصد)، زبان با 107 عنوان (7 درصد)، فلسفه با 81 عنوان (5 درصد)، تاریخ و جغرافیا با 67 عنوان (4 درصد)، هنر با 60 عنوان و کلیات با 50 عنوان قرار گرفته اند.

از میان 1459 عنوان کتابی که طی هفته گذشته منتشر شد 137 عنوان (12 درصد) برای کودکان و نوجوانان و 291 عنوان (11 درصد) به کتابهای کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

کتاب "آنچه باید در مورد ایدز بدانیم" از انتشارات هنر آبی در 225 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان را داشت.

همچنین کتاب "Murtagh general practice" از انتشارات تیمورزاده با بهای 762 هزار ریال گران ترین و کتاب "زیارت اربعین حضرت امام حسین (ع) " از انتشارات ندای کوثر با بهای هزار ریال ارزان ترین کتاب هفته بود.

پرکارترین مولف این هفته نظام الدین نوری کوتنابی با 19 عنوان کتاب و پرکارترین مترجم عزیز الله امیرشقاقی با 14 عنوان کتاب بودند.

آیندگان هزار نکته با 50 عنوان کتاب، پرکارترین ناشر بود و کتاب "گنجینه سئوالات طبقه بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم راهنمایی" از انتشارات گنجینه دانش هفته گذشته به چاپ 55 رسید که بیشترین نوبت چاپ را داشت.

1214 عنوان (90 درصد) از کتابها را ناشران تهرانی و 245 عنوان (10 درصد) از کتابهای منتشر شده در این هفته توسط ناشران شهرستانی به چاپ رسیده است.