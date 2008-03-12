افق روشن مجلس با ورود جبهه ‌متحد/ توسعه دینی وفرهنگی ضرورت مهم مجلس هشتم

لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه هایی که از سوی جبهه متحد برای مجلس هشتم در نظر گرفته شده توسط کسانی تنظیم شده است که نقش مهمی در تنظیم برنامه ها و معیارهای حرکتی مجلس داشته اند، لذا پیش بینی می شود که مشکلات در مجلس آینده بهتر از گذشته دنبال شود و راهکارهای مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: در لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران نام اشخاصی دیده می شود که در دوران نمایندگی خود در حوزه های مختلف نظارتی و اجرایی اقدامات شایسته ای انجام داده اند، بنابراین می توان امید داشت که با راهیابی این افراد به مجلس شاهد حسن اجرا و نظارت مصوبات باشیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با بیان اینکه بسیاری از افق های روشن در پس تصویب و اجرای مصوبات مطابق بر وعده های انتخاباتی است، ابراز امیدواری کرد که گروه ها و جریانات مختلف سیاسی پس از راهیابی به مجلس به دنبال پیگیری شعارهای خود در تبلیغات باشند و گرفتار معادلات سیاسی نشوند.

وی با تاکید بر اینکه باید تعداد بانوان توانمند و متخصص در مجلس هشتم افزایش یابد، ادامه داد: هرچه حضور این افراد در مجلس بیشتر شود، مسلما مسائل مختص به بانوان بهتر از گذشته دنبال خواهد شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس یکی از مهمترین وظابف مجلس هشتم را تصویب برنامه پنجم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه چهارم توسط مجلس ششم مصوب شده بود و تنها اصلاحاتی در مجلس هفتم روی آن صورت گرفت، اما این مسئله در مجلس هشتم باید با نگاه عمیق تر نسبت به مسائل از جمله مباحث فرهنگی دنبال شود.

افتخاری در پایان زمینه سازی برای توسعه هر چه بیشتر دینی و فرهنگی را در کشور یکی از ضروریات مهم مجلس هشتم برشمرد و خاطرنشان کرد: بخشیدن غنای بیشتر در زمینه فرهنگی، نیازمند قدمی قرآنی در این راستا است که باعث ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی در کشور شود.