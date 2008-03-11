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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

البینه الجدیده خبر داد:

ادامه تلاشها برای به شکست کشاندن اجلاس دمشق

ادامه تلاشها برای به شکست کشاندن اجلاس دمشق

یک رسانه عربی به نقل از منابع بلندپایه دیپلماتیک از تصمیم برخی کشورهای عربی به شکست کشاندن اجلاس آتی سران عرب در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "البینه الجدیده" چاپ بغداد به نقل از این منبع نوشت : تلاشهای عربستان و مصر برای به شکست کشاندن اجلاس دمشق، ناشی از مواضع گذشته این دو کشور درارتباط با رویکرد سوریه در برابر لبنان می شود.

این روزنامه نوشت : هیئتی از عربستان سه روز پیش به طورمحرمانه به دمشق سفر و درخلال این سفر پیشنهادهای ریاض را به دولت سوریه منتقل کرد؛ مبنی بر اینکه اولا دمشق متعهد به قطع روابط صمیمی خود با ایران شود و به این کشور اجازه جولان در کشورهای خاورمیانه را ندهد؛ ثانیا، دمشق ائتلاف مستمر خود را با حزب الله و گروه های مخالف لبنانی متوقف کند و در صورت انجام این کارها،عربستان متعهد به ارائه کمک مالی به دمشق و موفقیت اجلاس سران عرب می شود.

به گفته این منابع،ریاض وقاهره بنا به درخواست آمریکا تصمیم گرفته اند سوریه را درصورتی که به خواسته های آنها عمل نکند ؛ از معادلات سیاسی خاورمیانه کنار بزنند.

منابع مذکورهمچنین خاطرنشان کردند: استقرار ناوهای آمریکایی در سواحل لبنان در واقع آغازی برای تحت فشار قراردادن سوریه  است.

به گفته این منابع، قاهره و ریاض درتلاش هستند تا سوریه را برای اتخاذ مواضع منفی بر ضد حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه های مقاومت مجبور کنند. 

اجلاس آتی سران عرب قرار است نهم و دهم فروردین سال آینده در دمشق برگزار شود.

کد مطلب 652717

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