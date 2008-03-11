ادامه تلاشها برای به شکست کشاندن اجلاس دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "البینه الجدیده" چاپ بغداد به نقل از این منبع نوشت : تلاشهای عربستان و مصر برای به شکست کشاندن اجلاس دمشق، ناشی از مواضع گذشته این دو کشور درارتباط با رویکرد سوریه در برابر لبنان می شود.

این روزنامه نوشت : هیئتی از عربستان سه روز پیش به طورمحرمانه به دمشق سفر و درخلال این سفر پیشنهادهای ریاض را به دولت سوریه منتقل کرد؛ مبنی بر اینکه اولا دمشق متعهد به قطع روابط صمیمی خود با ایران شود و به این کشور اجازه جولان در کشورهای خاورمیانه را ندهد؛ ثانیا، دمشق ائتلاف مستمر خود را با حزب الله و گروه های مخالف لبنانی متوقف کند و در صورت انجام این کارها،عربستان متعهد به ارائه کمک مالی به دمشق و موفقیت اجلاس سران عرب می شود.

به گفته این منابع،ریاض وقاهره بنا به درخواست آمریکا تصمیم گرفته اند سوریه را درصورتی که به خواسته های آنها عمل نکند ؛ از معادلات سیاسی خاورمیانه کنار بزنند.

منابع مذکورهمچنین خاطرنشان کردند: استقرار ناوهای آمریکایی در سواحل لبنان در واقع آغازی برای تحت فشار قراردادن سوریه است.

به گفته این منابع، قاهره و ریاض درتلاش هستند تا سوریه را برای اتخاذ مواضع منفی بر ضد حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه های مقاومت مجبور کنند.



اجلاس آتی سران عرب قرار است نهم و دهم فروردین سال آینده در دمشق برگزار شود.