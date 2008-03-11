بحران اقتصادی آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر،"جوزف استیگلیتز"،(joseph stiglitz) اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال 2001 در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت : رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛پیش از شروع این جنگ قیمت نفت 25 دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار در هر بشکه رسیده است.

وی افزود : اگر چه عوامل دیگری در افزایش قیمت نفت تاثیرگذار بوده است، اما بدون شک، جنگ عراق یکی از مهمترین فاکتورها در این افزایش قیمت بوده است. این بدان مفهوم است که میلیاردها دلار که می توانست در جیب شهروندان آمریکایی باقی مانده و در کشور آنها خرج شود به عربستان و کشورهای دیگر صادر کننده نفت سرازیر شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: هزینه جنگ عراق بر خلاف هرجنگ دیگری، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می شد و کسری بودجه هایی را ایجاد کرد که این کسریها دردسرهای فراوانی را در پی دارد؛ چرا که از سرمایه گذاری جلوگیری کرده و بدهی هایی را انباشته می کند که در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلی و امور تحقیقی و علمی آسیب جدی وارد می کند.

استیگلیتز در ادامه با تاکید بر اینکه جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد ؛ تصریح کرد : بوش با پولهایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی هایی که در این زمینه به بار آورد اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد . قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود.

وی در بخش دیگری از این گفتگودرباره هزینه های سرسام آور این جنگ اظهار داشت : اگر خیلی با احتیاط بخواهیم تخمین بزنیم این جنگ تا کنون حدود 3 بیلیون دلار هزینه داشته است،اما اگر هزینه های طولانی مدت کهنه سربازان و همچنین هزینه های سرسام آور برگشت گروهها از عراق و استقرار مجدد آنها در جایگاه دیگری از منطقه را در نظر بگیریم هزینه های واقع بینانه آن حدود 5 بیلیون دلار خواهد شد.

وی افزود : وقتی سربازی در جنگ کشته می شود خانواده آن حدود 500 هزار دلار غرامت دریافت می کنند که این هزینه ها از بودجه عمومی کشور تامین می شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اظهارات "مک کین" نامزد حزب جمهوریخواه ریاست جمهوری در آمریکا مبنی بر ضرورت ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق اظهار داشت : کسی که چنین ادعاهایی می کند باید خیلی صادقانه عواقب آن و هزینه های بالای آن را برای مردم آمریکا بازگو کند.

استیگلیتز در ادامه خاطر نشان کرد : شرایط وخیم اقتصادی در آمریکا نتیجه خیال پردازیهای نومحافظه کاران و مخفی کردن هزینه های جنگ عراق از عموم مردم آمریکا از طرف حکومت بوش بود.حکومت بوش یک منفعت کوتاه مدت سیاسی را بر امنیت و رفاه کشور خود ترجیح داد.

وی همچنین با اشاره به مک کین و با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی و امنیتی از هم جدا نیستند، اظهار داشت : کسی که از مسائل اقتصادی بی اطلاع است؛ در حقیقت از مسائل امنیتی اطلاعی ندارد. کسی که اقتصاد آمریکا را ضعیف می کند ابزار لازم برای تامین امنیت را در اختیار ندارد.