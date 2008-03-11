ایران در نمایشگاه گردشگری مندیال فرانسه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با 14 شرکت کننده در غرفه ای بالغ بر 150 متر مربع، با شماره 3A14 جاذبه های گردشگری و فرهنگی ایران را در پاریس به نمایش خواهد گذاشت.

نمایشگاه MAP LE MONDE A PARIS 2008 در مدت 5 روز برگزاری، علاوه بر پذیرش متخصصان صنعت توریسم از سراسر جهان، مورد بازدید عموم مردم خواهد گرفت.

پنج تعهد مسئول برگزاری نمایشگاه برای موفقیت بازدید کنندگان اعم از متخصصین و عموم مردم عبارتند از: 1- این نمایشگاه مکانی منحصر به فرد برای دیدار متخصصین توریسم با مردم عادی خواهد بود . 2- بازدید کنندگان هدفمند و با کارآیی بالا از نمایشگاه دیدار خواهند کرد. 3- این نمایشگاه فرصتی مناسب برای تبلیغ فعالیت های مختلف توریستی می باشد. 4- در این نمایشگاه بازگشت سرمایه تضمین شده است. 5- یک تیم مجرب و با مهارت برگزاری نمایشگاه را برعهده خواهند داشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت Wolters kluwer، مجری نمایشگاه پاریس ، امسال بازدید کنندگان عمومی نمایشگاه MAP LE MONDE A PARIS 2008 بازدیدکنندگان تجاری خارجی و فرانسوی 150000 نفر و تعداد شرکت ها 2000 و خبرنگاران 9000 خواهند بود.

لازم به ذکر است، فرانسه با پذیرش سالانه بیش از 70 میلیون توریست یکی از مقاصد اصلی توریست پذیری در میان کشورهای جهان محسوب شده و از این طریق سالانه بیش از 26 میلیارد یورو عاید اقتصاد این کشور می شود.