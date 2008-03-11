350 هکتار از عرصه های بیابانی ایلام نهال کاری شدند

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: به منظور ایجاد بادشکن، تثبیت شنهای روان و بیابان زایی و حفظ اراضی استان ایلام 350 هکتار از عرصهای بیابانی در این استان نهال کاری شده است.

این مسئول ادامه داد: عرصه های بیابانی استان ایلام بیشتر در مناطق دشت عباس و حسن قندی از توابع شهرستان دهلران، واقع هستند.

بازدار خاطر نشان کرد: کار نهال کاری در این مناطق 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با استفاده از اعتبارات ملی و استانی برای سرسبزی این مناطق در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: نهال کاری عرصه های بیابانی این مناطق با استفاده از درختان گرمسیری از قبیل کهور و کنار اجرا شده است که نقش مهمی در آبادانی این مناطق دارد.