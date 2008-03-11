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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

350 هکتار از عرصه های بیابانی ایلام نهال کاری شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: امسال 350 هکتار از عرصه های بیابانی این استان نهال کاری شده است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: به منظور ایجاد بادشکن، تثبیت شنهای روان و بیابان زایی و حفظ اراضی استان ایلام 350 هکتار از عرصهای بیابانی در این استان نهال کاری شده است.

این مسئول ادامه داد: عرصه های بیابانی استان ایلام بیشتر در مناطق دشت عباس و حسن قندی از توابع شهرستان دهلران، واقع هستند.

بازدار خاطر نشان کرد: کار نهال کاری در این مناطق 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با استفاده از اعتبارات ملی و استانی برای سرسبزی این مناطق در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: نهال کاری عرصه های بیابانی این مناطق با استفاده از درختان گرمسیری از قبیل کهور و کنار اجرا شده است که نقش مهمی در آبادانی این مناطق دارد.

کد مطلب 652726

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