تراکم کالبدی مدارس آذربایجان غربی بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید ابراهیمی صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: میزان تراکم کالبدی مدارس را در شهرها 07/39 درصد و در روستاهای آذربایجان غربی 80/20 است در حالیکه میانگین کشوری در شهرها و روستاها به ترتیب 18/35 و 83/19درصد است.

وی تعداد دانش آموزان استان را 570 هزار نفر عنوان و اضافه کرد: بیشترین آمار تراکم دانش آموزی در نواحی یک و دو ارومیه متمرکز شده اند.

ابراهیمی ادامه داد: این دانش آموزان در یک هزار و 55 مدرسه در قالب پنج هزار و 519 کلاس درس مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: از این تعداد 281 مدرسه در قالب 499 کلاس درس استیجاری است.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان با اشاره به افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع پایه اول دبیرستان در استان اظهارداشت: به ازای هر مقطع تکرار، 280 میلیون تومان هزینه برای دانش آموزان صرف می شود.

ابراهیمی با انتقاد از وجود مدارس دو نوبته در استان گفت: وجود این مدارس به دلیل عدم اشتیاق دانش آموزان برای حضور در کلاس درس وعدم برنامه ریزی سازمان جهت اجرای برنامه های فوق العاده موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود.

در ادامه این نشست مسائل و مشکلات مربوط به حوزه آموزش و پرورش با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی بررسی شد.

