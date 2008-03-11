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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

25 درصد از مدارس ایلام دارای کتابخانه مستقل هستند

25 درصد از مدارس ایلام دارای کتابخانه مستقل هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی و هنری سازمان آموزش و پرورش استان ایلام گفت: تنها 25 درصد از مدارس این استان دارای کتابخانه مستقل هستند.

حشمت آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هزار و 363 واحد آموزشی در استان ایلام حدود 400 مدرسه دارای کتابخانه مستقل هستند.

این مسئول ادامه داد: از مهترین علتهای کم بودن کتایخانه در فضاهای آموزشی استان ایلام، عدم استاندارهای لازم و پیش بینی نشدن فضای کتابخانه در هنگام ساخت فضاهای آموزشی است.

آفایی با اشاره به اینکه 400 هزار و 722 جلد کتاب در کتابخانه مدارس استان ایلام موجود است، خاطر نشان کرد: فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه در مدارس یکی ازعلتهای پیشرفت دانش آموزان در راه کسب علم است.

133 هزار دانش آموزان استان ایلام در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.

کد مطلب 652729

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