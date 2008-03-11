25 درصد از مدارس ایلام دارای کتابخانه مستقل هستند

حشمت آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هزار و 363 واحد آموزشی در استان ایلام حدود 400 مدرسه دارای کتابخانه مستقل هستند.

این مسئول ادامه داد: از مهترین علتهای کم بودن کتایخانه در فضاهای آموزشی استان ایلام، عدم استاندارهای لازم و پیش بینی نشدن فضای کتابخانه در هنگام ساخت فضاهای آموزشی است.

آفایی با اشاره به اینکه 400 هزار و 722 جلد کتاب در کتابخانه مدارس استان ایلام موجود است، خاطر نشان کرد: فضاهای فرهنگی از جمله کتابخانه در مدارس یکی ازعلتهای پیشرفت دانش آموزان در راه کسب علم است.

133 هزار دانش آموزان استان ایلام در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند.