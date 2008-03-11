خواستارادامه گفتگوها با ایران هستیم

"کریستینا گالاچ" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که چرا اتحادیه اروپا از یک سو از تحریمهای اعمال شده ایران حمایت و از سوی دیگر بر ادامه گفتگوها تاکید می کند و آیا یک تناقض و دوگانگی نیست؟ گفت : تحریمها اقدامی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را هفته گذشته علیه ایران تصویب کرد و همزمان با آن خواستار ادامه مذاکرات شد؛ ما نیز موضع شورای امنیت را دنبال می کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا موضع آمریکا را در اعمال اقدامهای سخت علیه ایران ادامه خواهد داد یا یک موضع مستقل از آن را اتخاذ خواهد کرد، اظهار داشت : ما خواستار ادامه گفتگوها هستیم و امیدواریم که این گفتگوها ادامه پیدا کند.

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از آمادگی این اتحادیه برای انجام گفتگوهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته ای صلح آمیز آن خبر داد.