11 درصد منابع نفت و گاز کشور در استان ایلام قرار دارد

علی محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: به منظور استفاده بهینه از این منابع هم اکنون احداث و راه اندازی پالایشگاه نفت در شهرستان دهلران آغاز شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این پالایشگاه، روزانه 90 هزار بشکه نفت خام از طرق خط لوله پالایشگاه خوزستان منتقل می شود.

آزاد با اشاره به اینکه ایجاد پالایشگاه نفت در شهرستان دهلران از مهمترین مصوبه های دولت در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: این تصمیم بزرگ علاوه بر اینکه زمینه لازم را برای اشتغالزایی 600 نفر فراهم می سازد، گام موثری در زمینه استفاده بهینه از منابع استان ایلام و رفع بیکاری است.