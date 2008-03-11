رسیدگی به 100 پرونده تخلف انتخاباتی در تهران / تولید کنندگان مواد محترقه غیر مجاز ایام عید را مهمان زندانها خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در آخرین نشست خبری سال 86 در جمع خبرنگاران به عملکرد قوه قضائیه در طی سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال 86 ، 4 میلیون و 200 هزار پرونده در دادگاه ها، دادسراها، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رسیدگی شده و همچنین در دادسراها قریب به 3 میلیون پرونده رسیدگی و مختومه شده است. همچنین در شوراهای حل اختلاف 4 میلیون و 300 هزار پرونده وارد شده که 30 درصد آن منتهی به صلح و سازش شده است.

وی به 5 جرم اول در کشور اشاره کرد و گفت: ایراد صدمات غیر عمدی در تصادفات رانندگی، ایراد ضرب و جرح، سرقت، صدور چک بلا محل و تصرف عدوانی جز 5 جرم اول در کشور محسوب می شود.

جمشیدی به آمار جرایم امنیتی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 86 جرایم امنیتی نسبت به سال 85 کاهش یافته به گونه ای که در سرقت مسلحانه 17.9 درصد، آدم ربایی 15.33 درصد، نزاع مسلحانه 21.24 درصد و قتل 2.67 درصد کاهش یافته است.

وی به پرونده های رسیدگی شده در مجتمع ویژه امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: در 7 ماهه اول امسال 13.5 درصد ورودی پرونده ها به این مجتمع کاهش یافته است همچنین تعداد محکومان طی 7 ماه اول 160 نفر بوده است و به طور کل 43 میلیارد ریال به بیت المال واریز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه به جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: در سال 86 در ارتباط با جمعیت زندانیان نسبت به سال 85 با کاهش چشمگیری مواجه بوده ایم.

وی در ارتباط با کمک های ستاد دیه در سال 86 گفت: کمک های این ستاد نسبت به سال 85 ، 115 درصد رشد داشته است همچنین با افزایش 3 درصدی اشتغال زندانیان در این مدت مواجه بوده ایم.

جمشیدی در ادامه به عملکرد سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: در صدور اسناد مالکیت 126 درصد رشد و در بخش ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 156 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین یک میلیون و 167 هزار و 605 فقره سند مالکیت طی سال 86 صادر شده که نسبت به سال 85 ، 6.3 درصد رشد داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در سال 86 اشاره کرد و گفت: مهمترین کار سازمان در این سال نظارت جدی بر مناقصه ها و مزایده ها بوده است که باید گفت حدود هزار و 169 مورد تذکر شفاهی در این خصوص داده شده و 566 مورد درخواست لغو و تجدید برگزاری مناقصه را صادر کرده است.

وی به ملاقات های مردمی رئیس قوه قضائیه در سال 86 اشاره کرد و گفت: در طول سال جاری یک هزار و 18 نفر با رئیس قوه قضائیه ملاقات کرده اند که برای 661 نفر پیشنهاد عفو و برای 318 نفر دستور بررسی مجدد و برای 39 مورد پرونده دستور تسریع در رسیدگی و توقف اجرای حکم صادر شده است.

جمشیدی مهمترین دستاورد نظام قضایی را استفاده از تکنولوژی و فن آوری عنوان کرد و افزود: تاکنون 17 دادگستری در سراسر کشور به این شبکه وصل شده اند و تا پایان سال نیز ما بقی استانها به این شبکه متصل خواهند شد.

وی تسریع در رسیدگی و استعلامات و پیشگیری از جرایم انتخابات ، توقف اجرای حکم اعدام در ملا عام، دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری و مجازات برخورد با گردآورندگان شرکت های هرمی را از جمله مهمترین بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در سال 86 عنوان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به تصمیمی که در کمیسیون اجتماعی دولت در ارتباط با حمایت از فرزندان و همسران زندانیان بی بضاعت اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: بر اساس این تصمیم که به پیشنهاد سازمان زندانها بوده است نسبت به پرداخت مستمری و کمک هزینه به فرزندان و همسران زندانیان بی بضاعت اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: به این منظور 15 میلیارد تومان از صندوق مهر امام رضا (ع) به این امر اختصاص یافته است.

جمشیدی در این نشست بار دیگر بر برگزاری انتخابات سالم و پر شکوه تاکید کرد و گفت: وظیفه نظام قضایی برگزاری سالم انتخابات است و باید تاکید کنیم با جدیت و قاطعیت به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنیم.

وی گفت: توهین و اهانت از سوی برخی سایت ها و تخلفاتی که در مورد شیوه تبلیغات گزارش شده است مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد لازم صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: خوشبختانه در مورد استفاده غیر مجاز از امکانات دولتی موردی گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: نصب تبلیغات در محل های مجاز طبق قانون بلا اشکال است اما به موجب ماده 66 این امر در محل های غیر مجاز ممنوع است.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با علت ممنوع الخروج شدن خانم اردلان گفت: این فرد در شعبه اول دادیاری دارای پرونده است و بر اساس درخواست وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده است که پرونده در حال رسیدگی است.

وی همچنین در ارتباط با آمار اجرای حکم اعدام در سال 86 گفت: آماری از تعداد اعدامی ها هم اکنون همراه بنده نیست اما به طور کلی باید بگویم که اعدامی که انجام می شود مربوط به قصاص و حکم الهی و قرآنی است که اجرا می شود اما سعی ما این است که با گذشت اولیای دم به عدم اجرای قصاص منجر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با صدور حکم اعدام برای نوجوانان و اطفال بزه کار گفت: متاسفانه هنوز مجازات اعدام را در قانون داریم اما سعی ما این است که مجازات اعدام برای کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال با تصویب لایحه جدید اطفال حذف گردد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اجرای حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال نداریم.

خبرنگاری در ارتباط با عملکرد قوه قضائیه در مهار گرانی سئوال کرد و جمشیدی در پاسخ گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون هیچ نقشی در این رابطه ندارد مگر آنکه عمل مجرمانه ای صورت گیرد اما به طور کلی سازمان تعزیرات ، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت بازرگانی متولی رسیدگی به مسائل مربوط به گرانفروشی هستند اما اینکه توفیقات آنان در این زمینه چگونه بوده آنان باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: گرانی صرفا با برخورد قهریه قابل حل نیست و باید گفت ابزار برخورد با گرانی در دست دولت است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ممانعت برخی قضات از صدور قرار مناسب گفت: یکی از موارد نقض حقوق شهروندی، صدور قرار های نامتناسب است و تاکنون نیز با متخلفان در این زمینه برخورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه برخورد سلیقه ای با افراد قطعا قابل قبول نیست افزود: برخورد باید در محدوده قانونی و دستور قاضی انجام گیرد .

جمشیدی تاکید کرد: مجازات ها مشخص است بنابراین باید در چارچوب قانون با متخلف برخورد گردد.

وی در ارتباط با پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی گفت: پرونده ای در ارتباط با این فرد تشکیل شده که با قرار آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی گفت: اتهامات را بعد از رسیدگی اعلام می کنیم.

وی در ارتباط با برخورد با تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه غیر مجاز گفت: همچون سال های گذشته دادستان ها و ضابطان موظف شده اند قاطعانه با وارد کنندگان مواد محترقه غیر مجاز برخورد کنند و باید اعلام کنیم که کسانی که در تولید و توزیع این مواد نقش دارند ایام عید را مهمان زندانها خواهند بود.