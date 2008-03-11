افزایش دو برابری هزینه های جنگهای عراق و افغانستان برای انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک کمیته پارلمانی انگلیس روز دوشنبه درباره افزایش دوبرابری هزینه نظامیان این کشور درسال گذشته با وجود کاهش نیروهای این کشور درافغانستان وعراق هشدار داد.

"دس براون"وزیر دفاع انگلیس درپاسخ گزارش این کمیته پارلمان انگلیس،افزایش بودجه این نظامیان به هفت میلیارد دلاررا به افزایش اضافه پرداختها به این نظامیان،هزینه های محافظت ازآنها و به ویژه تهیه ماشینهای زرهی ضد بمبهای جاده ای که بیشترین قربانی را درافغانستان داشته است، عنوان کرد.

با این وجود، احزاب مخالف و نظامیان بازگشته از جنگ،مدیریت حزب حاکم را به خاطر نبود هلی کوپتر کافی برای نجات نظامیان انگلیسی ازدام بمبهای جاده ای، نبود وسایل نقلیه زرهی کافی وهمچنین نبود محافظ گلوله برای نجات این نظامیان از حملات احتمالی زیر سئوال بردند.

اگر چه صحبتهای سران حزب حاکم مبنی بر کاهش نیروها، تنش سیاسی درانگلیس برسر جنگ را کاهش داده است، اما احزاب مخالف با اعتراض به فرستادن نظامیان این کشوربه خط مقدم جنگ بدون داشتن تجهیزات نظامی کافی، حزب کارگر را به چالش کشانده است .

گوردون براون، نخست وزیر این کشوربا بیان اینکه ماموریت ما درجنوب عراق تمام شده است، از این کاهش نیرو طبق یک جدول زمانبندی خبر داده است .

تلاشهای نظامی انگلیس درافغانستان درحال افزایش است و این کشوردرحالی که 7800 نیرو دراین کشورمستقر کرده است از افزایش این نیروها دراین منطقه درماههای آتی خبر داد.

انگلیس در حال حاضر 4200 نظامی درعراق مستقر کرده است وتصمیم دارد آن را به 2500 نیرو کاهش دهد.