به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ، هفدهمین شماره از بولتن ماهانه خود را به بررسی رخدادهای پارلمانی آمریکا، ایتالیا، اوکراین ، بلغارستان ، ترکیه ، تایلند، سومالی، زیمبابوه، عراق ، کنیا ، مصر و یمن اختصاص داد و در همین حال به تحلیل و ارزیابی برخی از رویدادها پارلمانی در کشورهای مختلف پرداخت.

محکومت ترور «بوتو» از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، سقوط دولت پرودی به علت از دست دادن اکثریت در مجلس سنای ایتالیا، واکنش احزاب مخالف به شایعات مطرح شده پیرامون ارسال نامه مسئولان اوکراین به دبیرکل ناتو، ائتلاف برای جلب آرا در انتخابات پارلمانی آینده بلغارستان، ارائه پیشنهاد میزبانی «مجمع جهانی پارلمانی» در سال 2009 توسط رییس مجلس ترکیه، تصمیم‌گیری مجلس ترکیه پیرامون جابجایی مقر بانک مرکزی از آنکارا به استانبول و تقدیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون جدل انگیز آزادی بیان به مجلس این کشور از جمله موضوعات بررسی شده در این بولتن به شمار می‌روند.

انتخاب یکی از حامیان نخست وزیر قبلی به عنوان رییس پارلمان تایلند، رای اعتماد مجلس سومالی به کابینه دولت انتقالی «نورحسن حسین» موافقت مجلس عراق با تغییر شکل پرچم این کشور، بررسی لایحه عفو عمومی در مجلس عراق، افزایش تلفات در خشونت‌های انتخاباتی کنیا، واکنش مصر به قطعنامه پارلمان اروپا پیرامون نقض حقوق بشر در این کشور و انتقاد نایب رییس مجلس یمن از تجاوز صهیونیست‌ها به غزه از دیگر موضوعات مطرح شده در این بولتن بوده‌اند.

مرکز پژوهشها همچنین در این بولتن، موضوعاتی از قبیل تصویب لایحه افزایش حقوق پرسنل ارتش آمریکا، آغاز سومین سال فعالیت پارلمان – های -اعلی و سفلی در افغانستان پس از دوران طالبان ، چالش مخالفان با ائتلاف حاکم پارلمان ژاپن، منازعات اخیر در پارلمان کنیا، انتخابات جدید مجلس کوبا و انتخاب فیدل کاسترو از زادگاه خود به عنوان نماینده پارلمان و گزارش کمیته بررسی محیط زیست مجلس عوام انگلیس دربارة سوخت‌های با منشاء بیولوژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.