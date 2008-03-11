صدور پایان کار ساختمان بر اساس شناسنامه فنی/ الزام رعایت مقررات ملی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عباس اخلاصی، با اعلام این خبر گفت: در صورت اجرایی شدن این توافق نامه، از سال آینده پایان کار ساختمان ها ، بر اساس صدور شناسنامه فنی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی تهیه می شود، صادر خواهد شد.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: پیگیری توافق نامه میان سازمان نظام مهندسی ، شهرداری ، وزارت مسکن و شهرسازی و شورای شهر که بر اساس آن ماده 33 قانون نظام مهندسی در جهت اصولی به جریان می افتد ، مهم ترین اقدامی است که سال آینده انجام خواهد شد .

وی با بیان جزئیات این توافق نامه ، افزود : در این توافق نامه مقرر شده است تا نقشه های ساختمانی در دو فاز تهیه شود که فاز اول آن مربوط به رعایت ضوابط و مقررات شهرداری است که توسط شهرداری کنترل می شود ودر فاز دوم بر رعایت مقررات ملی ساختمان تاکید شده است است که کنترل آن بر عهده سازمان نظام مهندسی خواهد بود .

اخلاصی در ادامه اظهار کرد : در این توافق نامه بعد از معرفی مجری که توسط مالک انجام می شود ، سازمان نظام مهندسی ، ناظر ساختمان را معین می کند و تا پایان کار کنترل دقیق صورت می گیرد تا همه مقررات ملی ساختمان رعایت و اجرا شود .

وی با تاکید براهمیت اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها ، تصریح کرد : ساخت و سازهایی که در حال حاضر انجام می شود ، از کیفیت کافی برخوردار نیستند و مقررات ملی ساختمان نیز در آن ها رعایت نمی شود که با اجرایی شدن این توافق نامه ، گام مهمی در راستای ساخت و سازهای اصولی برداشته می شود و خریداران با آرامش بیشتر و نگرانی کمتری در ساختمان ها ساکن می شوند .

مدیر کل معماری وساختمان شهرسازی شهرداری تهران، افزود : پس از پایان ساخت و ساز ، سازمان نظام مهندسی که در طول این مدت ، روند اجرای کار را کنترل کرده ، توسط مجری و مهندس ناظر گزارش کار را دریافت و تایید می کند و پس از صدور شناسنامه فنی ساختمان ، شهرداری بر اساس آن پایان کار را صادر خواهد کرد.