انتخابات مجلس هشتم رقابتی است/ رسانه ها جهت حضور حداکثری تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان با حشور شهاب الدین صدر، علی اصغر زارعی و علیرضا زاکانی پیش از ظهر امروز در مجموعه فرهنگی سید الشهداء برگزار شد.

شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در سخنان آغازین خود فضای انتخاباتی در کشور را به لحاظ حضور سلایق وگروه های مختلف سیاسی دارای تنوع خواند و اظهار داشت: تا امروز مشخص شده که همه گروه های سیاسی نامزدهای خود را دارند و لیست ها را در حوزه های انتخابیه معرفی کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که رسانه های گروهی در جهت حضور حداکثری مردم تلاش بیشتری کنند تا در 24 اسفند ماه شاهد برگزاری یک انتخابات پرنشاط و با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای باشیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تنها تغییر انجام گرفته در یک هفته گذشته در لیست جبهه متحد را انصراف حجت الاسلام ثمری و جایگزین حجت الاسلام رسائی اعلام کرد.

در ادامه این نشست ، علیرضا زاکانی نماینده تهران به دخالت های خارجی در بحث انتخابات و صدور قطعنامه سیاسی شورای امنیت اشاره و خاطر نشان کرد: صدور این قطعنامه و اظهارات رئیس جمهور آمریکا اسباب تعجب است زیرا هر گاه آنان بر ملت ایران فشارهای خود را تشدید می کنند و چنین اظهاراتی دارند نتیجه عکس آن را در عمل شاهد هستند.

وی افزود: آنان هر گاه نیات خود را به زبان می آورند، مردم با حضور پرشکوه در صحنه پاسخ مناسب را به آنان می دهند.

زاکانی ابراز امیدواری کرد: در این دوره از انتخابات نیز شرایطی فراهم شود که این حضور مردم پیامی برای خارج از کشور به ویژه سردمداران نظام سلطه داشته باشد و همچنین پشتوانه عظیمی برای نمایندگان منتخب مجلس هشتم باشد.

علی اصغر زارعی نیز در این نشست خبری، با ارائه گزارشی از عملکرد جبهه متحد اصولگرایان از ابتدای سال 86 برای حضور در انتخابات مجلس هشتم خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم زحمات یکساله خود را در معرض قضاوت ملت قرار می دهند. از ابتدای سال جاری این هدف تعقیب می شد که باید برای شکل گیری مجلس کارآمد وموثر در دوره هشتم تلاش کنیم.

وی در ادامه شرایط داخلی کشور، تقارن زمان برگزاری انتخابات با روزهای پایانی سال و همچنین محدودیت قانون انتخابات را از جمله مشکلات برای حضور حداکثری عنوان کرد و گفت: با همه این وضعیت و تبلیغات علیه انتخابات، در معرض تصمیم بزرگ ملی قرار داریم و امیدواریم همچون گذشته همانطور که ملت در 22 بهمن سال جاری نهضت جدیدی را از خود نشان دادند در 24 اسفند نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.

زاکانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در خصوص سفر پیرموذن نماینده اردبیل و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس به خارج از کشور و مصاحبه وی با رادیو آمریکا جویا شد، گفت: به هر حال خواستگاه آقای پیرموذن به عنوان عضو فراکسیون اقلیت مجلس روشن است. اتفاقا اظهارات ایشان در مصاحبه با شبکه آمریکایی حکایت از وجود آزادی در ایران دارد.

وی با اشاره به عدم تایید صلاحیت پیرموذن در انتخابات مجلس هشتم یادآور شد: آقای پیرموذن در دوره قبل نیز تایید صلاحیت نشده بود که با پا درمیانی عده ای صلاحیت وی تایید شد اما ایشان هنوز نماینده مردم هستند و مواردی را که در این مصاحبه اشاره کردند و اتهاماتی که وارد ساختند مایه تعجب و شگفتی است. البته ایشان تاکید کردند که این حرف ها را در تریبون مجلس هم گفته اند و این نشان از آزادی در ایران دارد.

زاکانی اقدام پیرموذن را اقدامی ناپسند خواند و گفت: این رفتار ناپسندی است که از نماینده مردم ایران که هنوز دوره آن تمام نشده است سر زده امیدواریم ایشان از این اظهارات ابراز پشیمانی کنند و این گفته ها را جبران نمایند.

این نماینده اصولگرای تهران در خصوص دیدار محمدرضا خاتمی عضو برجسته حزب مشارکت با سفیر آلمان در تهران نیز گفت: این دیدار از طریق سفیر آلمان دنبال شده و البته با سایر گروه ها نیز مذاکراتی برای این دیدار انجام گرفته اما جریان اصولگرا از جمله حزب موتلفه اعلام کرده است این دیدار باید با هماهنگی وزارت خارجه برقرار شود اما مذاکره کنندگان برای این دیدار که از جانب سفارت آلمان بوده اند تعجب کرده و اعلام کرده اند این دیدار با مشارکت و کارگزاران بدون وجود چنین شرطی انجام شده اما در نهایت اصولگرایان پاسخ دادند که به خاطر اهانت رسانه های غربی و اظهارات وزیر خارجه آلمان در این رابطه این ارتباط با گروه های اصولگرا برقرار نمی شود.

زاکانی ادامه داد: البته در این مورد خود آقای رضا خاتمی که این دیدار را انجام داده اند باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا در آستانه انتخابات با سفرایی دیدار می کنند که رسانه ها و مسئولان آنها اصل اسلام را مورد هجمه قرار می دهند و اساسا چرا سفارتخانه های خارجی در موضوعاتی دخالت می کنند که به تصمیم مردم بر می گردد.

زارعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تبلیغات جداگانه اعضای جبهه متحد، گفت: مجموعه تشکل هایی که در جبهه متحد اصولگرایان هستند به اصول کار جمعی پایبندند و تاکنون هم با وحدت نظر و تصمیم جمعی راه را پیش برده ایم. امیدواریم این هماهنگی تا پایان راه ادامه یابد. البته اگر برخی افراد به سلیقه شخصی خود اقداماتی در این زمینه انجام می دهند این مورد تایید ما نیست و آن را نتیجه شیطنت دیگران می دانیم.

وی افزود: بنده هم شنیدم اقداماتی از این قبیل صورت گرفته و تلاش کردیم دوستان را متقاعد کنیم که این اقدامات را انجام ندهند.

زاکانی نیز در پاسخ به همین سئوال تصریح کرد: ما در ترکیب جبهه متحد فهرست مشخصی داریم که بر اساس حروف الفبا است اما ممکن است که هر کدام از اعضا تبلیغات خود را داشته باشند اما لیست همان لیست 30 نفره است. حتی افراد در تبلیغات فردی نیز سعی می کنند فهرست 30 نفره را در تبلیغات خود داشته باشند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید اصولگرایان چه درس هایی از اتفاقات مجلس ششم گرفته اند و چه تدابیری اندیشیده اند که این اتفاقات تکرارنشود، اظهار داشت: مجلس ششم با اینکه یکی از مجالس قانونی کشور بود اما در انتهای کار و در زمان رد صلاحیت ها اقدام به تحصن کردند و نامه نگاری هایی صورت دادند که هر انسان منصفی که دل در گرو نظام و انقلاب داشت این کار را قبول نمی کند. رفتار نادرستی بود که از نمایندگان مجلس ششم سر زد و اسباب سوء استفاده دشمنان قرار گرفت.

زاکانی افزود: آنچه اساسا در کار مجلس اهمیت دارد و منتخبان ملت باید به آن توجه داشته باشند این است که در مسیری که برای آنان به طور قانونی پیش بینی شده حرکت کنند و بدانند اگر از این مسیر دور شوند مردم آنها را کنار خواهند گذاشت.

وی افزود: رای مردم در مجلس هفتم حکایت از این دارد که رفتار نمایندگان مجلس ششم را نپسندیدند و آن را رد کردند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: ما تلاش کردیم برنامه ریزی ها به شکلی باشد که داوطلبان با برنامه ای که در ذیل برنامه سند چشم انداز و برنامه پنج ساله کشور قرار دارد با اولویت بندی کاری وارد مجلس شوند و از درگیر شدن در کارهای حاشیه ای بپرهیزند و خط اصلی وظایف خود را بهترین شکل دنبال کنند و تکرار آن حوادث غیر قابل دفاع را نداشته باشند.

زاکانی نیز در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: بسیاری از اقداماتی که در مجلس هفتم انجام دادیم تاکید بر این نکته بود که بر خلاف مجلس ششم به شعارهای خود پایبند باشیم.

وی با اشاره به اینکه شعار مجلس ششم توسعه سیاسی بود، یادآور شد: اما همین مجلس تحمل وجود افراد سیاسی و میدان دادن به آراء مخالف را نداشت و این فضا سیاست زدگی را در جامعه بوجود آورد و در شورای شهر دوم فرآیند توسعه سیاسی به شکست منجر شد. زاکانی گفت : ما در مجلس هفتم گرچه شعار عدالت طلبی دادیم اما از نظر سیاسی رعایت افراد را کردیم.

زارعی نیز در این نشست خبری درپاسخ به همین سئوال با بیان اینکه درسهای گرفته شده ازمجلس ششم تنها برای اصولگرایان نبود، گفت: نتیجه مجلس ششم درسی برای خود اصلاح طلبان، ملت و غربی ها نیز در بر داشت.

وی افزود: اصولگرایان از اتفاقات مجلس ششم اینگونه درس گرفته اند که تا زمانی که در راستای اهداف نظام و انقلاب حل مشکلات مردم حرکت نکنیم یا توقف کنیم ممکن است شعاری از راه برسد و فضا را تغییر دهد.

زارعی تاکید کرد: اصلاح طلبان نیز آموختند که تا حدی می شود از مسیر انقلاب و اهداف نظام فاصله گرفت. این جریان تلاش بسیار زیادی برای تضعیف اهداف نظام انجام داد اما از یک حدی که عبور کرد مردم تغییر نظر دادند و احساس کردند که آن شعار سیاسی برای رفع مشکلاتشان و تحقق آرمان های نظام کافی نبود بنابراین مردم در انتخابات مجلس هفتم نظرشان را کاملا تغییر دادند و رای آنان به سمت وفاداران به نظام و کشور متوجه شد. آنان درس گرفتند شما نمی توانید باشعارهایی که با ماهیت انقلاب مخالفت دارد دوام بیاورید.

این عضو جبهه متحد خاطر نشان کرد: درسی که غربی ها از اتفاقات مجلس ششم گرفتند این بود که نظام وانقلاب از یک زیر ساخت قوی برخوردارند و اگر آنان تا حدی بتوانند در لایه های کشور نفوذ کنند در نهایت نمی توانند به اراده ملت خللی وارد نمایند.

زارعی با ابراز امیدواری از اینکه غربی ها این درس را به خوبی آموخته باشند، تاکید کرد: البته بعید می دانم زیرا صدور قطعنامه سوم پس از راهپیمایی گسترده مردم در 22 بهمن حکایت از کر شدن گوش و کور شدن چشم غربی ها در برابر حضور همیشگی ملت ایران در صحنه دارد.

ادامه دارد....