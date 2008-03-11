هفت نامزد انتخاباتی کرج انصراف دادند

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری کرج اظهار داشت: محمود پورهادی حسن آباد فرزند محمدحسین، سید مصطفی تقوی مقدم فرزند احمد، علی حجرکشت فرزند رحمت الله، سید رحیم سعادت میرقدیم فرزند سید کرمعلی، نسترن گلابیان فرزند داود و امیرارسلان یوسفی فزند عنایت الله تاکنون از کاندیداتوری خود انصراف داده اند.

وی افزود: همچنین ابوالفضل قراخانی فرزند غیبعلی حوزه انتخابیه خود را از کرج به تهران منتقل کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 66 نقر برای کاندیدا شدن مجلس هشتم در حوزه انتخابیه شهرستان کرج تائید صلاحیت شدند که با انصرافهای صورت گرفته تعداد کاندیداها به 58 نفر رسیده است.

کردلو یادآورشد: انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 24 اسفند ماه در 657 حوزه شهرستان کرج برگزار می شود.