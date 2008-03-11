به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دکتر اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: رهبران مسلمان از 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از روز پنجشنبه 13 مارس (23 اسفند ماه) در سنگال دیدار می کنند به بحث درباره نخستین گزارش کمیته نظارت بر اسلام هراسی می پردازند و انتظار می رود تصمیم گیری های مقتضی درباره اقدامهای اسلام هراسانه داشته باشند.

روزنامه های اصلی دانمارک روز چهارشنبه 13 فوریه یکی از 12 کاریکاتور موهن و مناقشه برانگیز دوسال گذشته را منتشر کرده و در هلند سیاستمدار جناح راستی در نظر دارد فیلم ضد قرآنی خود را اکران کند.

احسان اوغلو مصرانه اظهار داشت: مسئله کاریکاتورها و فیلم ضد قرآنی به منظور اهانت به مقدس ترین نمادهای اسلام طراحی شده و مقررات حقوقی بین الملل که اهانت به اعتقادات دینی را منع می کند با دستاویز قرار دادن آزادی بیان نقض می کند.

دبیرکل سازمان ملل به ضرورت تقویت مقرارت حقوقی بین المللی و یا وضع قوانین جدید به منظور افزایش اقدامات پیشگیرانه علیه اهانت به ارزشها و احساسات دینی اشاره کرد.

اجلاس سران کشورهای اسلامی قرار است 12 و 13 مارس ( 22 و 23 اسفند) در داکار پایتخت سنگال برگزار شود.

