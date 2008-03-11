تبلیغات انتخاباتی در لرستان ؛ صداها و شعارهایی که در هم می پیچند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی رغم اینکه کاندیداها برای قرار گرفتن در مرکز قانون گذاری تلاش می کنند اما برخی از نامزدهای انتخاباتی با نقض شیوه نامه تبلیغات و راه اندازی سیستم صوتی و گروههای هواداری در خیابانهای شهر موجب سر و صدا و اخلال در نظم عمومی شده اند.

یکی از شهروندان خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه سر و صدا و ازدحام هواداران آسایش را مردم را سلب کرده است، عنوان داشت: دیگر نمی توان در برخی از پیاده روهای شهر که ستاد کاندیداها در آن دایر است به علت ازدحام فراوان هواداران کاندیداها رفت و آمد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مزاحمت فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها برای مردم خلاف قانون است، گفت: هر کاندیدا باید در محدوده و داخل ستاد اقدام به تبلیغات کند نه با کشاندن محدوده تبلیغات به داخل خیابان و پیاده رو نظم عمومی را مختل کند.

یکی از رانندگان خرم آبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مسیرهایی که کاندیداها ستاد برپا کرده اند حاضر به مسافرکشی نیست، افزود: به علت ترافیک سنگین اینگونه مسیرها که از ازدحام هواداران ناشی شده است تردد ساعتها به طول می انجامد.

یکی از فرهنگیان لرستانی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برخی کاندیداها با راه اندازی چندین ستاد در یک منطقه و نصب بنرهای بسیار بزرگتر از اندازه قانونی موجب بسته شدن مسیرهای پیاده شده اند، عنوان کرد: کاندیداها به جهت اینکه باید در راس قانونگذاری قرار گیرند ابتدا باید خود به اجرای قانون اهتمام ورزند.

وی از دیگر موارد تخلف کاندیداها را نصب سیستم های صوتی در میان خیابانها دانست و خواستار رسیدگی مجریان و بازرسان انتخاباتی به این موضوع شد.

یکی دیگر از شهروندان کوهدشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از راه اندازی کاروانهای هواداران در برخی از مناطق شهر گله مند بود و اظهار داشت: سرو صدای فراوان هوادران موجب اخلال در نظم محلات شهر شده است.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کلیه باید و نبایدهای تبلیغات را در جلسه ای توجیهی به اطلاع کاندیداها و هواداران آنها رسانده شده است، گفت: شیوه نامه تبلیغات در میان کاندیداها توزیع شده است و همه کاندیداها موظف شده اند که مطابق شیوه نامه تبلیغات انتخابات عمل کنند.

سید رضا دهناد با اشاره به اینکه در بحث تبلیغات سالم با همه کاندیداها اتمام حجت شده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با تشکیل دادگاههای ویژه آمادگی برخورد با کلیه تخلفات تبلیغات انتخاباتی را داراست .

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات انتخاباتی از عدم آگاهی هواداران کاندیداها ناشی می شود، عنوان داشت : با کلیه مصادیق خلاف در زمینه تبلیغات انتخاباتی از سوی هواداران و کاندیداها برخورد می شود و گزارشهای این تخلفات جمع آوری خواهد شد.

دهناد با تاکید بر اینکه راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی هواداران کاندیداها خلاف قانون است، گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با این موارد برخورد ویژه خواهند داشت .

رئیس ستاد بازرسی انتخابات لرستان با بیان اینکه نصب بنر و عکس کاندیداها در ابعاد خلاف قانون نیز تخلف تبلیغاتی محسوب می شود، اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته کلیه عکس ها و بنرهای بزرگ تبلیغاتی در سطح شهرستانهایی که از اندازه قانونی تخلف کرده اند جمع آوری شده است.

دهناد با تاکید بر اینکه تخلفات انتخاباتی در استان در سطح وسیعی نیست، افزود : سلامت فضای تبلیغات انتخاباتی در استان با تمهیدات اندیشیده شده در حد مطلوبی است.