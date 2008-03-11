یک فیلم ترسناک روی پرده سینماهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم ترسناک "1408" که بر مبنای داستان کوتاه استفن کینگ استاد ادبیات وحشت ساخته شده و در بخش مسابقه سینمای معناگرا بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، به صورت تک سانس در سینماهای فرهنگ و سپیده با صدای اصلی دالبی و زیرنویس فارسی اکران میشود.
فیلمنامه را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشتهاند و جان کیوساک در فیلم نقش نویسندهای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاقهای هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق میکند. تریلر ترسناک "1408" که ژوئن 2007 به نمایش درآمد با نقدهایی مثبت مواجه شد و برخلاف پیشبینی کارشناسان در گیشههای فروش موفق بود.
این فیلم که با بودجه 25 میلیون دلاری ساخته شد، در آمریکا تقریبا 72 میلیون و سطح بینالملل 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک دیگر بازیگران این فیلم 106 دقیقهای هستند که 77 درصد آراء مثبت منتقدان در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes را کسب کرد.
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