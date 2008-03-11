تغییر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شاه آبادی طی حکمی از سوی رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها به عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد.

پیش از این حجت الاسلام نجف نجفی روحانی به مدت 6 سال مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران بود.

مراسم تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران روز گذشته با حضور حجت الاسلام محمدیان رئیس دانشگاه علم و صنعت و تشکلهای دانشجویی دانشگاه علم و صنعت از جمله بسیج دانشجویی، مجمع دفاتر فرهنگی، شورای صنفی، برخی نشریات دانشجویی و جمعی از اساتید دانشگاه علم و صنعت در مجتمع امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار شد.