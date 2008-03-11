برگزاری متفاوت جشنواره موسیقی فجر جالب بود

جواد بطحایی نوازنده سنتور با بیان این مطلب در خصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : به عقیده من جشنواره موسیقی فجر فرصت مناسبی برای ارزیابی نیروهای جوان در حوزه های مختلف موسیقی است و مسئولان باید شرایط فعالیت و عرضه آثار این هنرمندان جوان را در قالب گروه نوازی های در تهران و شهرستان را فراهم کنند که اگراین گونه شود به طور حتم موفق عمل کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : صدا وسیما به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی در معرفی گروه های جوان و استعدادهای نوپای هنر موسیقی می تواند موفق تر از آنچه که هم اکنون ارائه می دهد فعالیت کند و در عین حال مسئولان فرصت اجرای آثار جوانان در حوزه های مختلف موسیقی را نیز به شکل سازمان یافته ایجاد کنند.

این نوازنده سنتور با مثبت ارزیابی کردن نخستین نمایشگاه موسیقی گفت : برگزاری نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران در جهت معرفی محصولات موسیقایی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی در جهت اعتلای هنر موسیقی در سال 86 بود که امیدوارم در سال آینده شاهد برپایی دور دوم این نمایشگاه موسیقی باشیم.

بطحایی در خصوص مجموع فعالیت های موسیقایی خود در سال 86 گفت : پس از سالها وقفه توانستم در سال جاری گروه موسیقی "نوای دل" به آهنگسازی و سرپرستی خودم را بار دیگر احیا کنم تا به امید خدا در سال آینده کنسرتهای متعددی همراه با این گروه موسیقی را برگزار کنیم ؛ همچنین برای ایام نوروز قطعه ای با نام "نوروز" با شعری از اکبر آزاد و آواز مجتبی عسگری را به سفارش مرکز موسیقی صدا وسیما آماده پخش کرده ام .