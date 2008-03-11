هفت هزار هکتار اراضی منابع طبیعی فارس به بیت المال بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد پیش از ظهر امروز در مراسم هفته منابع طبیعی در شیراز افزود: علاوه بر این اقدام طی یک سال اخیر بیش از یک میلیون و 40 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی سند دار شده که طی این مدت آمار مذکور یک رکورد محسوب می شود.

وی حفاظت عرصه های منابع طبیعی را به عنوان یکی از اساسی ترین وظیفه سازمان منابع طبیعی برشمرد و افزود: این سازمان در پی تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل منابع طبیعی به معارف عمومی برای اولین بار اعتباراتی جهت فرهنگ سازی این امر اختصاص داده است.

در ادامه جلسه معاون قضایی دادگستری استان فارس نیز گفت: طی مدت اخیر با اقدامات صورت گرفته آهنگ تجاوز به عرصه های منابع طبیعی استان کاهش یافته است.

عبدالنبی نجیبی از روند رسیدگی طولانی مدت به دادرسی های منابع طبیعی به عنوان یکی از علل مهم آسیب این عرصه یاد کرد و افزود: وقتی زمان دارسی در این بخش طولانی شود آثار تصرف زمین کم کم نابود شده و به تبع آن نمی توان از حقوق بیت المال دفاع کرد و در نهایت مشکلات زیادی پیش می آید.

وی تاکید کرد: برای این مسئله باید اقدامات و اصلاحات لازم صورت گیرد تا روند رسیدگی به عرصه های منابع طبیعی دچار اطاله دادرسی نشود.

معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین جدید و مورد تاکید دستگاه قضایی، سازمان منابع طبیعی می تواند به عنوان نماینده دادگستری و بدون هماهنگی موردی دادستانی در حوزه تصرف اراضی وارد عمل شود و با این کار به صورت بهتری می توان از اراضی رفع تصرف کرد.