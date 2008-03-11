24 میلیارد ریال تخلف از واحدهای صنفی در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمشیدیها ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: بازرسان این سازمان طی هفته اول برگزاری طرح نظارتی ویژه نوروز از هزار و 767 واحد صنفی بازرسی کرده‌اند که از این تعداد 18 واحد صنعتی، 264 واحد تولیدی صنفی، 23 انبار، 118 واحد عمده فروش، 975 واحد خرده فروش و 356 واحد خدماتی بوده‌اند و از بین واحدهای بازرسی شده 282 واحد متخلف شناسایی و 319 عنوان تخلف از این واحدها کشف شده که بیشترین تخلفات کشف شده از این واحدها گرانفروشی 177 مورد و عدم درج قیمت 109 مورد بوده است.



وی گفت: علاوه بر موارد ذکر شده دو هزار و 400 نخ انواع سیگارت قاچاق کشف شده و تخلفاتی نیز در واحدهای غیرصنفی اعم از شرکت‌های مسافربری، واحد کشتارگاهی، شرکت پخش مواد شوینده، سردخانه صنعتی، جایگاه عرضه فرآورده‌های سوختی ودفتر خدمات پستی و مخابراتی کشف شده که پرونده تخلف واحدهای متخلف با ارزش ریالی تخلف بالغ بر 24 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت برخورد قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.



وی افزود: در بین واحدهای متخلف یک واحد کشتارگاهی به اتهام گرانفروشی 11 هزار و 588 کیلو مرغ منجمد به ارزش ریالی تخلف 23 میلیون ریال، یک سردخانه نگهداری میوه به اتهام عدم اعلای موجودی 2800 تن میوه به ارزش ریالی تخلف دو میلیارد و 420 میلیون ریال، سه شرکت مسافربری و یک دفتر مخابراتی به اتهام گرانفروشی وعدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت،‌ یک شرکت پخش مواد شوینده به اتهام عرضه خارج از شبکه پنج هزار 748 کارتن پودر شوینده به ارزش ریالی تخلف 318 میلیون ریال و یک جایگاه عرضه بنزین به اتهام عرضه خارج از شبکه و عدم نصب نرخ انواع فرآوردهای نفتی وجود دارد.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم گفت: اجرای موفق طرح نظارتی بدون مشارکت مردمی امکانپذیر نیست و از شهروندان می‌خواهیم تا هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و .... رابا تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان قم گزارش نماید.

