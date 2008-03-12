مهرداد فرید در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پروانه نمایش فیلم به تازگی صادر شده و هم اکنون نیز مشغول آخرین رایزنی‌ها برای اکران آن در نوروز 87 هستیم. همانطور که می‌دانید هنوز تکلیف یکی از گروههای سینمایی مشخص نشده و وضعیت اکران "همخانه" هم فعلا قطعی نیست."

وی افزود: "من به فیلم خودم اعتماد دارم و فکر می‌کنم در هر شرایطی که به نمایش درآید با مخاطب خود ارتباط برقرار می‌کند. به همین دلیل حتی اگر اکران نوروز را هم از دست بدهیم باز معتقدم "همخانه" در هر زمان دیگر نیز موفق خواهد بود. سعی می‌کنیم فیلم را در اولین فرصت به نمایش بگذاریم و ترجیح می‌دهم در صورت فراهم نشدن شرایط آن را اردیبهشت اکران کنم."

"همخانه" دومین تجربه سینمایی فرید پس از "آرامش در میان مردگان" است که بیتا سحرخیز، اکبر عبدی، مجید مشیری، بهنوش بختیاری، مریم بوبانی و ارژنگ امیرفضلی در آن بازی کرده‌اند. این فیلم به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی در شرکت جوزان فیلم و پندار فیلم تهیه شده است.

بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان مدیر صدابرداری و سارا سمیعی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند. در خلاصه داستان "همخانه" آمده: مهسا دانشجو ترم آخر شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند. اما او باید به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد.