ایران و اندونزی پشتوانه جهان اسلام و لنگرگاهی برای صلح جهانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس جمهور اندونزی، با اشاره به استعدادها و توانمندی های گسترده و متنوع دو کشور در حوزه های مادی و فرهنگی، تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در توسعه مناسبات وهمکاری ها در حوزه های گوناگون محدودیتی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: علم ، فرهنگ ، تجارت و صنعت از جمله زمینه های فراوان موجود برای توسعه همکاریهای دو جانبه است .

رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت ها و دستاوردهای ایران در اختیار کشور دوست و برادر اندونزی است ، اظهار داشت: تهران برای انتقال دستاوردها و تجربیات ارزشمند خود در عرصه های مختلف از جمله فناوری صلح آمیز هسته ای ، نانو فناوری و اقتصاد به جاکارتا آمادگی دارد.

احمدی نژاد تسهیل در رفت و آمد دانشمندان ، علما ، متخصصان و سرمایه گذاران میان دو کشور ، همکاری های بانکی و گمرکی و حمایت از فعالان بخش های مختلف را ازجمله راهکارهای توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اندونزی برشمرد .

رئیس جمهور دو ملت ایران و اندونزی را دوست و برادر یکدیگر دانست و گفت: روابط مستحکم و رو به پیشرفت دولت های جمهوری اسلامی ایران و اندونزی برآمده از احساس ملت های دو کشور است.

احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد سفر رییس جمهور اندونزی به تهران گام بلندی در جهت پیشبرد توافقات قبلی و جدید باشد.



بنا بر این گزارش، «سوسیلو بامیانگ یودهو یونو» رئیس جمهور اندونزی نیز در این دیدار با اشاره به دیدگاه و اشتراکات فراوان دو کشور در عرصه های مختلف دو جانبه و بین المللی، تصریح کرد : همکاری های جمهوری اسلامی ایران واندونزی به نفع جهان اسلام و همه بشریت است .

وی روابط تهران – جاکارتا را در حال توسعه دانست و اظهار داشت : روابط دو کشور باید به سرعت در زمینه های مختلف گسترش یابد.

«یودهویونو» با اشاره به انگیزه و عزم مسوولان دو کشور برای توسعه مناسبات همه جانبه خاطر نشان کرد: باید راهکارهای مختلف توسعه و افزایش مناسبات و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اندونزی شناسایی و بررسی شود .

رئیس جمهور اندونزی همچنین سفر دکتر احمدی نژاد به این کشور را بسیار تاریخی و ماندگار دانست و گفت : ملت های دو کشور دوست و برادر و حامی همدیگر هستند.