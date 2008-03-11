شهرداری کرمانشاه از تخلیه زمین مصوب کتابخانه مرکزی استان خودداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت یک هفته از موعد تخلیه زمین پارک موتوری کرمانشاه، شهرداری این شهر از تخلیه آن خودداری می کند.

استدلال شهرداری کرمانشاه برای عدم تخلیه این زمین، داشتن معارضهای شخصی و نیز بهای 10 میلیارد تومانی آن است.

چندی پیش انجمن کتابخانه های عمومی استان برگزاری جلسه ای فوری را جهت روشن شدن وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه خواستار شده بود که پس از برگزاری این جلسه که در کارگروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی استان و با حضور دمیاد معاون سیاسی امنیتی استاندار، جوانمردی معاون عمرانی استانداری و سایر اعضای کارگروه برپا شد، شهرداری کرمانشاه موظف به تخلیه این زمین تا تاریخ 15 اسفندماه 86 شد. ضمن اینکه کارگروه مزبور قول مساعد برای تامین نظر شهرداری را درخصوص جلب رضایت مادی و معنوی معارضان شخصی زمین و موانع دیگر بر سر راه تخلیه داده بود.

با این وجود گویا تاکنون نظرات شهرداری کرمانشاه توسط کارگروه فوق تامین نشده و شهردار کرمانشاه نیز چندی پیش در نامه ای به استاندار، تخلیه زمین محل پارک موتوری را - که ساختمان مربوط به بخش درآمد و اجرائیات شهرداری نیز در آن واقع است - منوط به تامین نظرات شهرداری دانسته بود.

زمین مذکور که مساحت آن در حدود 9 هزار متر مربع است در یکی از بهترین نقاط شهر کرمانشاه واقع شده و چندی پیش نیز در یکی از جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان که با حضور استاندار برگزار شد برای ساخت کتابخانه مرکزی استان اختصاص یافت.

تاکنون 370 میلیون تومان اعتبار برای طراحی و اجرای پروژه ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه اختصاص یافته است. مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه نیز چندی پیش از دیده شدن اعتباری خاص برای آن در بودجه عمرانی سال آینده خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که تا قبل از پایان سال جاری کلنگ کتابخانه مرکزی کرمانشاه به زمین بخورد.