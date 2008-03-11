حزب تمدن اسلامی نامزدهای مورد حمایت خود در تهران را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر فهرست انتخاباتی حزب تمدن اسلامی در تهران به این شرح است:
1- غلامعلی حدادعادل
2- سید محمد میر محمدی
3- حسین مظفر
4- محمد خوش چهره
5-سید علیرضا مرندی
6- امیر رضاخادم
7-علی فتح الله زاده
8- رضا طلایی نیک
9- حسین کنعانی مقدم
10- عادل آذر
11- وحید سرشار (رضا رهگذر)
12- سید علی ریاض
13- حسن غفوری فرد
14-علی عباسپور تهرانی
15-سعید صادقی
16- سعید ابوطالب
17- حمید رضا کاتوزیان
18- عبدالرحمن بهاروند
19- حسن عابدی جعفری
20- علی مطهری
21- پرویز کاظمی
22- ابراهیم انصاریان
23- علیرضا محجوب
24-حسن میر محمد صادقی
حجج اسلام و المسلمین:
1- غلامرضا مصباحی مقدم
2- سید رضا اکرمی
3- میر ابوالفتح دعوتی
خانم ها:
1- الهام امین زاده
2- نفیسه فیاض بخش
3-فهیمه خان محمد زاده
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