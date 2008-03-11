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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

حزب تمدن اسلامی نامزدهای مورد حمایت خود در تهران را معرفی کرد

حزب تمدن اسلامی نامزدهای مورد حمایت خود در تهران را معرفی کرد

حزب تمدن اسلامی با شعار "توسعه پایدار، مدیریت پویا، دفاع از ارزش ها و نشاط ملی"، 30 نامزد مورد حمایت خود در تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر فهرست انتخاباتی حزب تمدن اسلامی در تهران به این شرح است:

 1- غلامعلی حدادعادل

2- سید محمد میر محمدی

3- حسین مظفر

4- محمد خوش چهره

5-سید علیرضا مرندی

6- امیر رضاخادم

7-علی فتح الله زاده

8- رضا طلایی نیک

9- حسین کنعانی مقدم

10- عادل آذر

11- وحید سرشار (رضا رهگذر)

12- سید علی ریاض

13- حسن غفوری فرد

14-علی عباسپور تهرانی

15-سعید صادقی

16- سعید ابوطالب

17- حمید رضا کاتوزیان

18- عبدالرحمن بهاروند

19- حسن عابدی جعفری

20- علی مطهری

21- پرویز کاظمی

22- ابراهیم انصاریان

23- علیرضا محجوب

24-حسن میر محمد صادقی

حجج اسلام و المسلمین:

1- غلامرضا مصباحی مقدم

2- سید رضا اکرمی

3- میر ابوالفتح دعوتی

خانم ها:

1- الهام امین زاده

2- نفیسه فیاض بخش

3-فهیمه خان محمد زاده

کد مطلب 652769

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