50 فرصت شغلی برای مددجویان زندان قم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا سانگرد صبح امروز در جمع خبرنگاران، گفت: طبق مذاکرات انجام شده تعاون زندانیان استان با ارائه اساسنامه بنگاه به شهرداری و بررسیهای انجام شده نهایتا توافق با شهرداری قم به عمل آمد تا طی سه قرار پیاپی عملیات رنگ آمیزی جداول خیابان‌های مناطق چهار گانه قم به بنگاه واگذار شود.



وی انجام این قرار داد را با هدف ایجاد اشتغال مددجویان و برآورده شدن هدفهای مادی و معنوی مددجویان برشمرد و افزود: این اولین قرار داد بین شهرداری قم و بنگاه تعاون بوده است و در این راستا 50 فرصت شغلی به مدت دو ماه برای مددجویان زندان باز ایجاد شده است.



رئیس بنگاه تعاون حرفه آموزی زندانیان استان اظهار داشت: همچنین با شهرداری درخصوص تأمین نیروی ساده انسانی جهت فعالیت در فضای سبز شهری نیز مذاکراتی داشته‌ایم و چند نمونه مبلمان شهری نیز ارائه شده است تا زمینه قرارداد دیگری جهت امور مربوط به خدمات شهری ایجاد شود.



سانگرد افزود: در زمینه مشارکت در امور خودروهای فرسوده، انعقاد قرار داد جهت دوخت 10 هزار کیسه خواب سربازی و پرورش‌شتر مرغ و جزء دیگر برنامه‌های در دست اقدام بنگاه است و تا هفته آینده 100 جوجه شتر مرغ توسط بخش خصوصی در جایگاه‌های مربوطه بنگاه پرورش می‌یابد.

