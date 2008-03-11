یک هدف درمانی جدید در مبارزه با سرطان روده بزرگ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پالرمو موفق به کشف "پادتنهایی" با عنوان "پادتنهای خنثی کننده" شدند. این مواد توانایی خنثی کردن سلولهای بنیادی تومورساز سرطان روده بزرگ را دارند.

این محققان توانستند با آزمایش این پادتنها روی موشهای آزمایشگاهی به نتایج رضایت بخشی در توقف توسعه سرطان روده بزرگ دست یابند.

نتایج این تحقیقات که می تواند مرزهای جدیدی در درمان سرطان روده بزرگ ایجاد کند از سال 2009 روی انسان آزمایش می شود.

در این خصوص جورجو استاسی سرپرست این تحقیقاتی اظهار داشت: "نتایج این آزمایش یک گام مهم روبه جلو است چرا که سلولهای بنیادی سرطانزا نسبت به داروهای کنونی مقاوم هستند اما کافی است که تنها یک سلول از این نوع در مقابل شیمی درمانی از خود مقاوت نشان دهد چون می تواند به سرعت منجر به توسعه سرطان شود."

براساس گزارش سایبرمد، توقف عملکرد و قدرت تکثیر این سلولها بدان معنی است که می توان از توسعه و گسترش سرطان جلوگیری کرد.

در حقیقت این محققان موفق شدند ماده ای با عنوان "اینترلوکین 4" را شناسایی کنند که از یک طرف درمقابل شیمی درمانی پایدار نیست و از طرف دیگر می تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید شناسایی شود.