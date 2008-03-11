حضور شورانگیز و گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند جهان را متحیر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه با اشاره به نقش و جایگاه ممتاز مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) آن را عصاره فضایل ملت و راس امور کشور توصیف کردند، آمده است: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور در سایه مجلس قانونگذاری قوی، مجرب، متخصص و هوشمند است که جز با حضور آگاهانه و مشارکت گسترده مردم تحقق آن امکانپذیر نیست.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در شرایطی که آمریکای جهان خوار و اذنابش در تلاش هستند با ترفند تحریم و تهدید جلوی پیشرفت و تعالی کشور و ملت بزرگوار ایران را بگیرند حضور حماسی و دشمن کوب ملت انقلابی ایران می تواند ضمن هموار کردن راه پیشرفت وتوسعه کشور مکر وحیله دشمنان را نیز خنثی و آنان را وادار به پذیرش حقوق ملت ایران کند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است بی تردید مردم آگاه و انقلابی ایران همانگونه که در عرصه های مختلف دفاع ازآرمان های انقلاب اسلامی با حضور حماسی و با نشاط خود اوج شایستگی و بلوغ سیاسی خود را نشان دادند در انتخابات 24 اسفند نیز با حضور کم نظیر خود یکبار دیگر عزم انقلاب خود را برای ساختن ایران آباد، آزاد و مستقل تحت لوای اسلامی و قرآن به نمایش خواهند گذاشت و جهانیان را متحیر خواهند کرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سراسر کشور در تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای همگان با ملت بزرگوار ایران با حضور در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور و مشارکت فعال خود را دراین آزمون بزرگ و همایش عظیم ملی به نمایش خواهند گذاشت.