تعاون عرصه شکوفایی استعدادهای زنان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر امروز در گردهمایی سراسری تعاون و توانمند سازی زنان کشور در هتل صحاب مشهد افزود: تعاون و روحیه مشارکت جویی ذاتا بخشی اثرگذار در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه امروزه نقش زنان به نقشهای سیاسی و اجتماعی محدود نمی شود، ادامه داد: به کمک بخش تعاون حضور زنان در عرصه های اقتصادی به صورت قانونمند در آمده و نهادینه شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود 22 هزار واحد تعاونی که بیش از 50 درصد آنها مربوط به بانوان است، تاکید کرد: تاکنون 800 هزار شغل توسط این تعاونیها ایجاد شده است.

محمدی زاده از حضور بانوان در مشاغل متعدد و متنوع در کشور ابراز خرسندی کرد و حضور تعداد دانشجوی بیشتر دختر نسبت به پسران را نشان فضای رقابتی موجود دانست.

وی گفت: حضور سوری برخی از بانوان در تعاونیها و کمبود نیروی متخصص از عمده مشکلات بخش تعاون بانوان است.

استاندار خراسان رضوی توان محدود اقتصادی بانوان و کلیدی نبودن نقش بانوان در مراجع تصمیم گیری را از دیگر مشکلات عمده تعاونی های بانوان خواند و افزود: نیازمندیم مدل کارآمدی مدیریت بانوان در نظام اسلامی را به دنیا عرضه کنیم که این مهم مستلزم شکل گیری خودباوری در بانوان ایرانی است.

محمدی زاده گفت: تعاونی های بانوان به آموزش های مستمر مدیریتی، استفاده از نیروهای متخصص در اداره امور و بروز رسانی اطلاعات نیاز دارند.

وی همچنین با اشاره به بروز عدالت به نحو شایسته در تعاونی ها تاکید کرد: پشتیبانی از تعاونی ها به عنوان بهترین نمونه تشکل های سالم بسیار مهم است.