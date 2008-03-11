به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اعلام کرد کارشناسان انجمن پس از بازبینی نمایش‌های خیابانی تولید شده با موضوع دفاع مقدس چهار نمایش "روز سوم" حسین ذوالفقاری به کارگردانی عادل عبودی، "دوربین از نمای دور" علی احمدی‌نیا و "نیمه گمشده" مهدی اولیازاده هر دو به کارگردانی عقیل نوروز و "33579" عبدالله هلیات را برای اجرا در مناطق مختلف خرمشهر انتخاب کرد.

این نمایش‌ها هر روز از 25 اسفند 86 تا پنجم فروردین 87 همزمان با ورود کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی به صورت گردشی در فضای باز موزه خرمشهر، فضای باز مسجد جامع و زیارتگاه شلمچه مورد بازدید قرار می‌گیرند.