دعوت مشروط از علیرضا هنردوست / به درخواست چهار کشور پاسخ منفی دادیم

محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که علیرضا هنردوست پس از اتمام دوران محرومیت خود از آمادگی لازم برخوردار باشد وی را به اردوی تیم ملی برای اعزام به المپیک 2008 پکن دعوت می کنیم.

علیرضا هنر دوست بازیکن تیم بسکتبال پتروشیمی ماهشهر سال گذشته به دلیل ترک کردن اردوی این تیم در جریان مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا با یک سال محرومیت مواجه شد که این دوران تا اوایل سال آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال با اشاره به این موضوع افزود: احتمال اشتباه ازسوی هر بازیکنی وجود دارد، اما درست نیست ورزشکاران خود را به خاطر این گونه اشتباهاتی که از علیرضا هنردوست سر زد، از ملی پوش دوباره محروم کنیم. هنردوست تاوان رفتار غیر ورزشی خود را پس داده است و اگر توان فنی او مورد تایید اعضای کادر فنی تیم ملی قرار بگیرد می تواند دوباره به جمع ملی پوشان ملحق شود.

وی تاکید کرد: اضافه شدن علیرضا هنردوست تنها تغییر احتمالی در لیست بازیکنان دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی است، احتمال انتخاب بازیکنان دیگر بعید به نظر می رسد و تا زمان اعزام به المپیک کار خود را با غربال تدریجی همین 29 بازیکن ادامه می دهیم.

تیم ملی بسکتبال ایران پس از راهیابی به المپیک دعوتنامه های زیادی را از کشورهای مختلف دریافت کرد که با در نظر گرفتن برنامه ریزی های انجام شده تنها به برخی از آنها پاسخ مثبت داده شده است.

رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در بررسی دعوتنامه های دریافت شده دو فاکتور زمان سفر و سطح بسکتبال کشور میزبان یا کیفیت تورنمنت های نام برده را مورد توجه قرار دادیم، بر این اساس آمریکا ، کانادا، استرالیا و لیتوانی از لیست سفرهای برون مرزی خود خارج کردیم.

وی خاطر نشان کرد: ایتالیا، صربستان و مونته نگرو، اسلوونی، کرواسی و چین ( دو تورنمنت) کشورهایی هستند که در قالب مسابقات مختلف و اردوهای متعدد میزبان ملی پوشان ایرانی می شوند.

مشحون با بیان اینکه احتمال تغییر در کادر فنی تیم ملی بسکتبال وجود دارد، گفت: فعلا رایکو ترومن ( سرمربی) ، مهران حاتمی ( مربی) به همراه بدنساز ترکیب کادر فنی تیم ملی را تشکیل داده اند، امکان تغییر در این ترکیب وجود دارد، البته منظور از تغییر اضافه شدن یک فرد دیگر به عنوان مربی است که در این زمینه همچنان مشغول بررسی هستیم.