زنگ تفریح تیم های المپیکی نمی شویم/ هیچ پیشنهادی را نمی پذیرم

حامد حدادی که یکی از 29 بازیکن دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پیکارهای المپیک 2008 پکن است در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حداقل به لحاظ تجربه المپیکی، تقریبا شانسی برای قرار گرفتن در جمع بهترین های المپیک پکن را نداریم اما باید طوری مقابل حریفان خود ظاهر شویم که آنها خود را از پیش برنده ندانند.

وی اظهار داشت: زمانی چین بهترین بسکتبالیست های آسیا را در اختیار داشت اما الان سطح بسکتبال ایران به جایی رسیده که اگر از آنها بالاتر نباشیم، پایین تر هم نیستیم و حتی ممکن است در برخی موارد جلوتر از چینی ها حرکت کنیم.

حدادی تصریح کرد: یونان و لبنان از تیم های عنوان دار آسیا هستند که هنوز المپیکی نشده اند پس ما که بعد از سالها مجوز حضور در المپیک را به دست آورده ایم باید قدر موقعیت به دست آمده را بدانیم و طوری در پکن بازی کنیم که زنگ تفریح نباشیم. خصوصا اینکه المپیک بهترین جا برای مطرح شدن بسکتبال ایران و حتی معرفی توانمندی بازیکنان به جهانیان است.

حامد حدادی که با تیم صباباتری تهران نایب قهرمان لیگ 86 شد تنها تا زمان مسابقات جام باشگاه های آسیا با این تیم قرارداد دارد با این حال در این مدت هیچ پیشنهادی را به طور جدی بررسی نکرده است.

بازیکن صبا باتری در این زمینه گفت: علاوه بر باشگاه پارتیزان بلگراد صربستان که مدتها متقاضی جذب من شده بود، اخیرا از روسیه، سوئد و چند کشور عربی هم پیشنهادهایی را دریافت کردم.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه حاضر به بازی در تیم های عربی نیست تاکید کرد: در حال حاضر ایران بهترین لیگ آسیا را دارد. پس منطقی نیست بازی در کشور آسیایی دیگری را ترجیح بدهم، همچنین سطح بسکتبال سوئد مانند کشورهای عربی پایین تر از ایران است.

حدادی گفت: در این بین پیشنهاد تیم باشگاهی روسیه می توانست موقعیت خوبی را برایم فراهم کند که البته آن را به خاطر تعهدم به تیم صباباتری نپذیرفتم و حتی آن را بررسی هم نکردم.

ملی پوش بسکتبال کشورمان خاطر نشان کرد: آرزویم حضور در لیگ حرفه ای آمریکاست. هر چند که بازی در اروپا را هم برای رشد و ترقی مطلوب می دانم. با این حال قرار گرفتن در این دو موقعیت را زمانی جدی می گیرم که هیچ تعهدی با تیم های داخلی نداشته باشیم.