  1. استانها
  2. فارس
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

تمهیدات نوروزی برای تخت جمشید پیش بینی شد

تمهیدات نوروزی برای تخت جمشید پیش بینی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه پارسه پاسارگاد از پیش بینی تمهیدات نوروزی لازم برای مجموعه تخت جمشید خبر داد.

محمد حسن طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: برای این ایام بازدیدکنندگان تخت جمشید می توانند با حضور در سالن معرفی این مجموعه به شیوه های سمعی و بصری فضای گذشته تخت جمشید را مشاهده کنند.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای ایام نوروز با استفاده از گروه های NGO شمار راهنمایان تخت جمشید را افزایش می دهیم و برای این کار گروه های مردمی مشغول یادگیری آموزش های لازم هستند.

مدیر پایگاه پارسه پاسارگاد از انتقال فضاهای خدماتی محدوده تخت جمشید به فضای پردیس خبر داد و افزود: برای امسال تمامی غرفه های خدماتی، فضاهای نمایشگاهی و حتی دست فروشان را برای زیبابی محدوده تخت جمشید به فضای پردیس واقع در کنار مجموعه انتقال می دهیم.

طالبیان تصریح کرد: در ایام تعطیلات برای رفاه حال بیشتر گردشگران و مسافران نوروزی با هماهنگی های صورت گرفته شعبه خودپرداز یکی از بانکها، پایگاه اورژانس و نمازخانه را در محدوه تخت جمشید راه اندازی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات باتوجه به وضعیت جوی و امکانات برنامه نور و صدا و نورپردازی تخت جمشید پیش بینی شده است.

کد مطلب 652783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها