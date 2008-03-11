تمهیدات نوروزی برای تخت جمشید پیش بینی شد

محمد حسن طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: برای این ایام بازدیدکنندگان تخت جمشید می توانند با حضور در سالن معرفی این مجموعه به شیوه های سمعی و بصری فضای گذشته تخت جمشید را مشاهده کنند.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای ایام نوروز با استفاده از گروه های NGO شمار راهنمایان تخت جمشید را افزایش می دهیم و برای این کار گروه های مردمی مشغول یادگیری آموزش های لازم هستند.

مدیر پایگاه پارسه پاسارگاد از انتقال فضاهای خدماتی محدوده تخت جمشید به فضای پردیس خبر داد و افزود: برای امسال تمامی غرفه های خدماتی، فضاهای نمایشگاهی و حتی دست فروشان را برای زیبابی محدوده تخت جمشید به فضای پردیس واقع در کنار مجموعه انتقال می دهیم.

طالبیان تصریح کرد: در ایام تعطیلات برای رفاه حال بیشتر گردشگران و مسافران نوروزی با هماهنگی های صورت گرفته شعبه خودپرداز یکی از بانکها، پایگاه اورژانس و نمازخانه را در محدوه تخت جمشید راه اندازی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات باتوجه به وضعیت جوی و امکانات برنامه نور و صدا و نورپردازی تخت جمشید پیش بینی شده است.