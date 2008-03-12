تولید سلولهای خورشیدی جدید با قابلیت تولید برق معادل 50 مزرعه بادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه Swansea University در انگلیس در حال بررسی راههای جدیدی برای نصب سلولهای خورشیدی بر روی سطوح فولادی قابل انعطاف هستند که هم اکنون برای ساخت ساختمانهای شفاف از آنها استفاده می شود.

محقق اصلی این پروژه گفت : امروزه از پوششهای فولادی در ساختمانهای مختلف استفاده می شود و در این میان خرده شدن رنگ آمیزی صورت گرفته بر روی این فلز یکی از مهمترین مسائل نگران کننده محققان بوده است. اکنون امکان نوینی برای پوشاندن این پوششها با استفاده از سلولهای خورشیدی تازه طراحی شده فراهم شده است.

برخلاف سلولهای خورشیدی معمول، سلول خورشیدی جدیدی که در دانشگاه Swansea University ارائه شده است در دریافت و جذب پرتوهای خورشیدی و حتی پرتوهای ضعیف آن با راندمان بالاتری عمل می کند.

به گفته محققان، این سلولهای خورشیدی جدید با توجه به شرایط آب و هوایی انگلیس با تاثیرگذاری بالاتری عمل می کند تا آنجا که الکتریسیته تولید شده به وسیله آنها چندین برابر الکتریسیته تولید شده در مزارع خورشیدی است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، موفقیت این مطالعه سه ساله به جذب 5/1 میلیون دلار کمک مالی قابل توجه از سوی شورای تحقیقات علوم فیزیکی و مهندسی انگلیس منجر شده است.