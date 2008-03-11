800 نفر مجری برگزاری انتخابات درگز هستند

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در درگز افزود: 49 نفر بازرس بر روند برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان نظارت می کنند.

فرماندار درگز گفت: هم اکنون کارگاه های آموزشی برای بازرسان کل حوزه انتخابیه در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: 600 نفر عوامل اجرایی و 200 نفر عوامل نظارتی نیز کار برگزاری انتخابات در شهرستان را بر عهده خواهند داشت که ارائه آموزش های لازم به آنان آغاز شده است.

وحیدی افزود: در کل حوزه انتخابیه 49 شعبه اخذ رای در روز انتخابات فعالیت خواهد کرد که از این تعداد 22 شعبه ثابت شهری است.

فرماندار درگز تاکید کرد: جهت رفاه حال روستاییان 27 شعبه سیار روستایی نیز در سطح حوزه انتخابیه به جمع آوری آرای واجدین شرایط خواهند پرداخت.

وحیدی ادامه داد: هم اکنون رقابت بین 13 نامزد در سطح شهرستان در جریان است.

وی همچنین از برگزاری جلسات برای تشویق شرکت مردم در انتخابات و همچنین نصب بنرها و پرده های تبلیغاتی جهت آگاهی مردم در سطح شهرستان خبر داد.

حوزه انتخابیه شهرستان درگز متشکل از بخش مرکزی و سه حوزه فرعی لطف آباد، چاپشلو و نوخندان است که در مجموع در کل شهرستان 42 هزار و 500 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.