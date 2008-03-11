به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: اسلام تنها نسخه نجات بخش است که به انسان‌های مسلمان ومؤمن هویت می‌بخشد و ملت ایران با انتخاب حرکت در جهت اعتلای اسلام ناب محمدی(ص) عزت، بالندگی و حقیقت جویی خود را به اثبات رسانده است و در هر عصر حماسه‌های جاودان که جزیی از هویت خود بوده است را آفریده و در عصر حاضر پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی‌در سال 57 و حماسه هشت سال دفاع مقدس و رشاد‌ت طلبی دلیر مردان عرصه ایثار و جهاد وشهادت، حضور فعال در دوران سازندگی و کامیابی در مقابله با اهداف دشمنان با پیشرفت‌های چشمگیر علمی ‌و هسته‌ای و به اثبات رسیدن حقانیت جمهوری اسلامی ‌در موضع دستیابی به فن آوری هسته‌ای از جلوه‌های شکوهمند عزت و پایداری ملت شجاع ایران است. اینک استقلال آزادی و تداوم جمهوری اسلامی‌یکبار دیگر به تجلی حضور امت همیشه قهرمان در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی‌بستگی دارد.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: امروز حرکت انقلابی ملت غیور ایران حرکتی منظم و رو به جلو است و متوقف نخواهد شد و انتخابات یکی از عرصه‌های حساس این حرکت است و قطعا با حضور اندیشمندانه و پرشور مردم در انتخابات تلاش تبلیغات خصمانه استکبار جهانی بر کاهش حضور مردم به جایی نخواهد رسید و آنها که به بهانه دموکراسی، کشورگشایی کرده و به چپاول اموال و غارت هستی ملت‌ها پرداخته و خود را در چشم ملت‌ها حقیرکرده‌اند بهتر است به فکر رهایی خود باشند و بدانند که ملت ایران همواره در صحنه بوده و به فکر عزت خود است.



در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: رزمندگان لشکر 17 پیاده علی بن ابیطالب (ع) همگام با ملت سلحشور ایران اسلامی‌ با شرکت هوشمندانه و پر شور خود در انتخابات هشتمین دوره مجلس ‌میثاق مجدد با آرمانهای انقلاب خواهند داشت.