یک میلیون و 700 کرمانی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

نصرالهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر 114 نفر در سراسر استان کرمان برای کسب کرسیهای مجلس در استان کرمان با هم رقابت می کنند.

وی گفت: در این دوره از انتخابات تعداد زیادی از افراد داوطلب جهت نمایندگی مجلس تائید صلاحیت شده اند که با مقایسه با دوره های قبل بسیار چشمگیر است.

معاون سیاسی استاندار کرمان گفت: در مجموع در استان کرمان هزار و 825 شعبه اخذ رای در کل استان کرمان وجود دارد و برای حفظ آرامش و صیانت از رای مردم در 24 اسفند تدابیر لازم با هماهنگی نیروهای امنیتی دیده شده است.

وی گفت: در این دوره 20 هزار نفر در استان کرمان کار اجرایی نظارتی و امنیتی انتخابات را به عهده دارند.

نصرالهی خاطر نشان کرد: تخلفاتی از بعضی نمایندگان تاکنون دیده شده که تذکرات لازم برای عدم تکرار این تخلفات داده شده است و برخوردهای قانونی نیز با این افراد انجام خواهد شد.



