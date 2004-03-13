مناطق تعيين شده براي بازديد « راهيان نور » در استان خوزستان اعلام شد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس مناطقي را كه در استان هاي مرزي جهت بازديد « راهيان نور» مشخص شده است ، اعلام كرد .

بر اساس همين گزارش مناطق تعيين شده در استان خوزستان به شرح ذيل مي باشد :

1 - سواحل دريايي بندر ماهشهر

2 - پل بعثت واقع در نزديكي دهانه اروندرود

3 - اروندكنار - يادمان شهداي والفجر 8

4 - آبادان ( عمليات ثامن الائمه )

5 - جزيره مينو

6 - خرمشهر ( عمليات بيت المقدس )

7 - يادمان شهداي گمنام در شرق كارون ، جنب روستاي مارد

8 - دارخوين - شهرك انرژي اتمي مقر لشكر 14 امام حسين (ع) - محل انرژي اتمي ، مقر لشكر 17 علي ابن ابيطالب (ع) - لشكر 30 زرهي و لشكر قمر بني هاشم (ع)

9 - منطقه عمومي كربلاي 5 و يادمان شهداي شلمچه

10 - بيمارستان صحرائي امام حسين (ع) واقع در كيلومتر 80 جاده اهواز - خرمشهر ، جاده شهيد شركت به سمت دارخوين

11 - محل بمباران شيميايي و شهادت جمعي از رزمندگان بهبهان ، واقع در جاده مخصوص شلمچه

12 - يادمان شهداي سادات دوكوهه در كيلومتر 45 جاده اهواز - خرمشهر

13 - طلائيه

14 - سه راهي و ايستگاه حسينيه

15 - كوشك - جاده شهيد شاه حسيني ( يادمان شهداي عمليات رمضان )

16 - گلزار شهداي هويزه

17 - مقر تفحص شهداء و لشكر 31 عاشورا بعد از پليس راه خرمشهر

18 - شهر هويزه شامل بافت قديم - قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع)

19 - سوسنگرد

20 - دهلاويه

21 - پل سابله محل نابودي تانك هاي عراق در عمليات طريق القدس ( پل فتح - بيمارستان صحرائي امام حسين (ع) 2 كيلومتر پس از پل سابله به طرف بستان

22 - بستان

23 - تنگه چزابه

24 - فكه ( پاسگاه طاوسيه ) محل شهادت جمعي از رزمندگان اسلام در عمليات والفجر مقدماتي و محل شهادت شهيد آويني و محل شهادت شهيد محمودوند و پازوكي ( از شهداي تفحص لشكر 27 )

25 - پاسگاه فكه « مقر تفحص شهدا تيپ 21 امام رضا (ع)»

26 - ميشداغ ، منطقه عملياتي والفجر مقدماتي

27 - قرارگاه ميشداغ واقع در جاده بستان به عبدالخان ، مقر عملياتي قرارگاه جنوب ارتش

28 - شوش و يادمان شهداي عمليات فتح المبين واقع در 5 كيلومتري شمالغربي شوش

29 - سايت (4 و 5 )

30 - پل كرخه ( نادري )

31 - اهواز

32 - انديمشك

33 - دزفول