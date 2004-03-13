مناطق تعيين شده براي بازديد « راهيان نور » در استان خوزستان اعلام شد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس مناطقي را كه در استان هاي مرزي جهت بازديد « راهيان نور» مشخص شده است ، اعلام كرد .
بر اساس همين گزارش مناطق تعيين شده در استان خوزستان به شرح ذيل مي باشد :
1 - سواحل دريايي بندر ماهشهر
2 - پل بعثت واقع در نزديكي دهانه اروندرود
3 - اروندكنار - يادمان شهداي والفجر 8
4 - آبادان ( عمليات ثامن الائمه )
5 - جزيره مينو
6 - خرمشهر ( عمليات بيت المقدس )
7 - يادمان شهداي گمنام در شرق كارون ، جنب روستاي مارد
8 - دارخوين - شهرك انرژي اتمي مقر لشكر 14 امام حسين (ع) - محل انرژي اتمي ، مقر لشكر 17 علي ابن ابيطالب (ع) - لشكر 30 زرهي و لشكر قمر بني هاشم (ع)
9 - منطقه عمومي كربلاي 5 و يادمان شهداي شلمچه
10 - بيمارستان صحرائي امام حسين (ع) واقع در كيلومتر 80 جاده اهواز - خرمشهر ، جاده شهيد شركت به سمت دارخوين
11 - محل بمباران شيميايي و شهادت جمعي از رزمندگان بهبهان ، واقع در جاده مخصوص شلمچه
12 - يادمان شهداي سادات دوكوهه در كيلومتر 45 جاده اهواز - خرمشهر
13 - طلائيه
14 - سه راهي و ايستگاه حسينيه
15 - كوشك - جاده شهيد شاه حسيني ( يادمان شهداي عمليات رمضان )
16 - گلزار شهداي هويزه
17 - مقر تفحص شهداء و لشكر 31 عاشورا بعد از پليس راه خرمشهر
18 - شهر هويزه شامل بافت قديم - قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع)
19 - سوسنگرد
20 - دهلاويه
21 - پل سابله محل نابودي تانك هاي عراق در عمليات طريق القدس ( پل فتح - بيمارستان صحرائي امام حسين (ع) 2 كيلومتر پس از پل سابله به طرف بستان
22 - بستان
23 - تنگه چزابه
24 - فكه ( پاسگاه طاوسيه ) محل شهادت جمعي از رزمندگان اسلام در عمليات والفجر مقدماتي و محل شهادت شهيد آويني و محل شهادت شهيد محمودوند و پازوكي ( از شهداي تفحص لشكر 27 )
25 - پاسگاه فكه « مقر تفحص شهدا تيپ 21 امام رضا (ع)»
26 - ميشداغ ، منطقه عملياتي والفجر مقدماتي
27 - قرارگاه ميشداغ واقع در جاده بستان به عبدالخان ، مقر عملياتي قرارگاه جنوب ارتش
28 - شوش و يادمان شهداي عمليات فتح المبين واقع در 5 كيلومتري شمالغربي شوش
29 - سايت (4 و 5 )
30 - پل كرخه ( نادري )
31 - اهواز
32 - انديمشك
33 - دزفول
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