زمان اجرای "محله قدیمی" مشخص نیست

هاشمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نمایش "محله قدیمی" شرایط اجرایی خاص دارد و نگار عابدی و افشین هاشمی بازیگران آن به دلیل گرفتاری‌های شخصی امکان بازی در نمایش را ندارند. مهمتر اینکه من در نیمه نخست سال 87 درگیر اجراهای مختلف هستم و به این ترتیب شاید برای جشنواره فجر سال آینده بتوانم این نمایش را با حمید عامل به طور مشترک کارگردانی کنم."

این بازیگر تئاتر سال آینده نمایش‌های "غولتشن‌ها" به کارگردانی حمید پورآذری، "ماکاندو" به کارگردانی آزاده انصاری، "آخ اگه بارون بزنه" به کارگردانی حمید عامل و "حسن و دیو راه باریک پشت کوه" به کارگردانی افشین هاشمی را در فهرست کارهای خود دارد.

اجرای این نمایش‌ها از اواخر فروردین‌ماه 87 آغاز می‌شود و به ترتیب تا شهریور ادامه می‌یابد. جز نمایش "آخ اگه بارون بزنه" که جزو اولویت‌های اجرای تالار سنگلج است، بقیه نمایش‌ها در تئاتر شهر اجرا می‌شوند.