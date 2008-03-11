مولانا و مولوی شدن مضمون رمان یک نویسنده ترک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خبر7 ترکیه، این رمان با عنوان "باب اسرار" اندیشه های معنوی و فلسفی مولانا و تاثیر اندیشه ها و رفتارهای شمس تبریزی بر وی را به صورت داستان روایت کرده است.

احمد امید با اعلام پایان نگارش این رمان گفت: شکی نیست که اندیشه های مولوی برای خیلی از مردم عادی قابل فهم نیست؛ به همین خاطر آن را در قالب داستانی جذاب و به زبانی ساده نوشتم تا همه از آن بهره ببرند. نوشتن این رمان پایان یافته و قرار است در فصل بهار منتشر شود.

وی در ادامه افزود: در این رمان اندیشه های شرقی و غربی شمس - دوست و مراد مولوی - را با هم مقایسه کرده ام. نگاه غربی همواره متکی بر عقل است که از شهود و اندیشه های ماورایی عارفان غافل بوده است؛ همین امر باعث شده تا انسان غربی در بسیاری از مقاطع به باتلاق بیفتد.