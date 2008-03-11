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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

مولانا و مولوی شدن مضمون رمان یک نویسنده ترک شد

مولانا و مولوی شدن مضمون رمان یک نویسنده ترک شد

"احمد امید" داستان نویس ترکیه ای زندگی و اندیشه های مولانا و تاثیر شمس تبریزی بر وی را دستمایه رمان خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خبر7 ترکیه، این رمان با عنوان "باب اسرار" اندیشه های معنوی و فلسفی مولانا و تاثیر اندیشه ها و رفتارهای شمس تبریزی بر وی را به صورت داستان روایت کرده است.

احمد امید با اعلام پایان نگارش این رمان گفت: شکی نیست که اندیشه های مولوی برای خیلی از مردم عادی قابل فهم نیست؛ به همین خاطر آن را در قالب داستانی جذاب و به زبانی ساده نوشتم تا همه از آن بهره ببرند. نوشتن این رمان پایان یافته و قرار است در فصل بهار منتشر شود.

وی در ادامه افزود: در این رمان اندیشه های شرقی و غربی شمس - دوست و مراد مولوی - را با هم مقایسه کرده ام. نگاه غربی همواره متکی بر عقل است که از شهود و اندیشه های ماورایی عارفان غافل بوده است؛ همین امر باعث شده تا انسان غربی در بسیاری از مقاطع به باتلاق بیفتد.

کد مطلب 652792

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